Neix al cap de Creus el setè Comitè de Cogestió de la pesca professional a Catalunya

Aquest dijous, 14 de gener de 2021, a partir de les cinc de la tarda, està previst que es constitueixi a la Confraria de pescadors de Roses el Comitè de Cogestió de la pesca al cap de Creus.

Aquesta primera sessió dona el tret de sortida al desenvolupament del Pla de gestió de l'entorn del Cap de creus i del seu Parc Natural.

L'any 2021 comença amb nous reptes per a la pesca a Catalunya amb la constitució d'un nou Comitè de Cogestió que regularà la pesca a les aigües marines del Parc Natural de cap de Creus així com a les aigües interiors de les seves proximitats. De fet, l'establiment dels propis límits del Pla de gestió serà una de les primeres mesures a determinar per aquest Comitè.

En aquesta sessió de constitució, s'establirà els membres integrants del Ple del nou Comitè de Cogestió així com els de la seva Comissió Tècnica que tindrà com a principal encàrrec la redacció del Pla de gestió de la pesca en l'entorn del Cap de Creus.

El Comitè estarà constituït per membres del sector pesquer, amb pescadors d'arts menors de les confraries de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués i Roses, així com de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona; membres del col·lectiu científic, amb representants de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) i de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona (UdG); membres d'entitats vinculades a aspectes socials i a la protecció del medi ambient, amb representants de Low Impact Fisheries of Europe (LIFE) i IAEDEN-Salvem l'Empordà.

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació serà el membre representant de l'administració competent en matèria de pesca marítima. En aquesta ocasió, donat que l'àmbit territorial del Pla de gestió a desenvolupar abasta la totalitat de les aigües del Parc Natural de cap de Creus, està previst que s'incorpori al Ple com a sisè àmbit interessat, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, entitat que ha col·laborat amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, en la promoció de la creació del nou comitè.

Amb el guió fixat pel Decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya (Decret 118/2018, de 19 de juny), el Comitè de Cogestió de la pesca al cap de Creus desenvoluparà, de manera participativa i multidisciplinària, el Pla de gestió que regularà la pesca de les arts menors en aquest espai, amb mecanismes basats en el control de l'esforç pesquer i de la selectivitat compatibles amb la realitat local i el manteniment i la millora de l'activitat socioeconòmica de la zona.

Aquest Comitè de Cogestió, el setè de Catalunya, però el primer de tots ells que no va dirigit a la gestió d'un recurs concret si no d'un espai, incorporarà mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers sota un enfocament de gestió ecosistèmica, adaptativa i precautòria amb l'objectiu final d'assolir el Rendiment Màxim Sostenible a través de la incorporació d'aquests mecanismes innovadors de governança del mar.