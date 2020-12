L'Ajuntament de Figueres prepara vals de descompte per fomentar el comerç local

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí la campanya "Comprem a Figueres" amb la presència del regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, la regidora de Comerç, Ester Marcos, i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. La iniciativa pretén incentivar la compra als establiments locals que han vist afectada la seva activitat per la crisi de la pandèmia. Es destinaran un total de gairebé 200.000 euros per a vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a Figueres d'entre 18 a 25 anys i majors de 65, podran adquirir un màxim de dos vals de 10 euros per persona per a destinar al comerç i establiments locals.

La campanya comptarà amb els establiments que s'inscriguin del 15 al 30 de gener, que tinguin menys de 50 treballadors i estiguin ubicats a Figueres. Cada establiment tindrà un cartell distintiu a la seva façana.

La gent que vulgui obtenir el seu val de descompte podrà fer-ho a través d'una plataforma online que s'habilitarà a partir del 15 de febrer o, físicament, a l'Oficina de Turisme. Per tal d'utilitzar el val de 10 euros cal fer una compra mínima de 20 euros, o també es poden utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros.

La campanya s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres elaborat per l'Ajuntament i que s'està implementant des del mes d'abril.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga explica que "aquesta campanya és una mesura més per ajudar al comerç i als negocis locals. Tenim la voluntat que aquesta tingui un impacte de 500.000 euros a la ciutat. Aquesta és una primera fase i un estímul per poder-ne fer més en un futur".

La regidora de Comerç, Ester Marcos, valora molt positivament la iniciativa ja que "els sectors més afectats per les restriccions i per la pandèmia tindran amb aquests vals un incentiu per a què els figuerencs i les figuerenques comprin a la ciutat".

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha valorat molt positivament aquesta aliança estratègica i ha dit que "fer ciutat és defensar el comerç, l'hostaleria i la restauració. Ens hi va molt a tots preservar el nostre model de comerç".