Lex Ànima denuncia una matança de coloms a trets, per part dels Agents Rurals, a Vilafant

L'Associació Lex Ànima, vinculada a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG), ha denunciat al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) una matança massiva de coloms, a trets, per part dels Agents Rurals, que es va dur a terme el passat mes de juny davant les queixes dels propietaris de la granja Mas Galceran de Vilafant, per les molèsties que els ocasionaven aquestes aus.

La granja Mas Galceran de Vilafant, situada al límit entre els termes municipals de Figueres i Vilafant, a tocar a l'estació de l'AVE, fa temps que es queixa per les molèsties ocasionades per la presència de coloms a les seves instal·lacions, una explotació de vaques de llet. Davant la manca d'efectivitat dels mètodes cruents emprats fins ara, com la instal·lació de gàbies trampa i sacrifici, van optar per detonacions de petards per foragitar les aus, una mesura que va provocar les queixes des veïns del barri Nova Estació i rodalies de Figueres. Aquestes queixes es van multiplicar durant l'etapa del primer confinament d'aquest any per la Covid-19, motiu pel qual ho van denunciar al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) de Girona, que va comprovar l'existència de contaminació acústica i va ordenar que s'aturessin les detonacions de petards. Davant aquesta circumstància els propietaris de la granja van reclamar solucions als Serveis Territorials de Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que va decidir organitzar batudes a trets d'escopeta, per part del cos d'Agents Rurals.

Les batudes es van dur a terme a principis del mes de juny, en plena desescalada pel coronavirus, en diverses jornades. Aquestes actuacions van motivar que desenes de coloms, i també altres aus com ara tórtores, apareguessin mortes o malferides pels trets d'escopeta, a les rodalies de la granja i també en ple terme urbà de Figueres, on arribaven volant. Segons indica l'entitat, un gran nombre d'exemplars van anar a parar a balcons, terrasses i patis de particulars, que els van haver recollir i fer-se'n càrrec personalment. Alguns veïns afectats per la troballa, van denunciar-ho al Síndic de Greuges, denúncies que també van arribar a diferents entitats de protecció dels animals.



Denúncia a Medi Ambient i Seprona

Des de Lex Ànima, Associació per a l'ètica i el progrés en el tracte als animals, consideren que l'actuació duta a terme pels Agents Rurals podria vulnerar la Directiva d'aus del 30 de novembre 2009/ 147/ CE del Parlament Europeu, Directiva sobre la protecció d'ocells que ha estat transposada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, 13 de Desembre del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quin article 54.4 estableix:

Queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament a les aus, sigui el que sigui el mètode empleat o la fase del seu cicle biològic. Aquesta prohibició inclou la seva retenció i captura en viu, la destrucció, dany, recol·lecció i retenció dels seus nius, de les seves cries i els seus ous, aquests últims estant buits, així com la possessió, transport, tràfic, i comerç d'animals vius o morts, o de les seves restes, incloent-hi el comerç exterior.

Per tant ni els coloms, ni cap altra au poden ser objecte de captura i molt menys d'eliminació a trets. En qualsevol cas, si es constata l'existència de perill sanitari o danys de magnitud, la captura ha d'estar autoritzada per la Direcció General de Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, i en tot cas, atès que la norma estatal estableix que per la seva captura s'haurà d'aplicar la normativa autonòmica, resulta que el Decret Legislatiu 2/2008 per el que s'aprova la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya determina que la captura s'haurà de fer per mètodes que no causin patiment ni mort.

Per tot això Lex Ànima ha demanat al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) i a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que obrin una investigació dels fets.

Des de Lex Ànima volen recordar que provocar patiment i maltractar animals està tipificat com a delicte en l'article 337 del Codi Penal Espanyol i que els mètodes de control de les poblacions d'aus mitjançant captures i sacrificis són il·legals, a banda de que no són efectius. Per aquest motiu aposten per mètodes ètics, com és l'administració de pinso anticonceptiu en el cas dels coloms.