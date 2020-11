Figueres suspèn l'activitat presencial de l'OMAC per un positiu de Covid-19 a la plantilla

L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) de Figueres, situat a l'edifici del Firal, ha aturat l'atenció presencial per un positiu de Covid-19 a la plantilla. Des d'aquests dimecres, només es podran fer gestions per via telefònica i telemàtica a través del web.



Totes les persones que tinguin cita prèvia confirmada seran ateses de forma telefònica en les properes hores i dies i es mantindrà aquest servei però per telèfon. Des de l'Ajuntament, asseguren que el servei presencial es reprendrà "el més aviat possible i tan bon punt s'hagin complert els protocols sanitaris".





