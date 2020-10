ICS diu que el polèmic "mòdul" del CAP Ernest Lluch responia a un pic d'activitat

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha informat que el contenidor metàl·lic utilitzat com a mòdul d'atenció als usuaris que hi havia a l'exterior del Centre d'Atenció Primària (CAP) Ernest Lluch "s'ha estat utilitzat durant 10 dies, una hora al dia (de 8h a 9h), per fer PCR a contactes estrets asimptomàtics, per mantenir circuits diferenciats amb la resta d'usuaris del centre".

Segons l'ICS es tractava d'una "solució provisional a un pic d'activitat que necessitava resposta immediata". Per això, diuen, s'ha retirat aquest matí de dissabte. En el comunicat, l'ICS assenyala que anteriorment havien intentat "instal·lar una carpa tancada", però que la van haver de treure a causa de la tramuntana que bufa a la zona.

D'altra banda, el CAP té habilitat un mòdul per fer la campanya de vacunació antigripal. En aquest cas sí que es tracta d'un mòdul, dotat amb calefacció, que restarà al costat del centre mentre duri la campanya i que "està instal·lat des del dia 13 d'aquesta setmana" , dos dies bans de l'inici de la campanya de vacunació.

Segons l'ICS, el CAP Ernest Lluch és un centre que "ha quedat obsolet i poc funcional amb el pas del temps", i que l'actual pandèmia de Covid 19 encara "ho ha acusat més". La necessitat de fer circuits d'atenció diferenciats entre pacients amb patologies respiratòries, adults i infants, pacients que s'han de fer la PCR "ha agreujat aquesta mala distribució". En aquest sentit, l'organisme ha anunciat que el pròxim dimecres 21 d'octubre "comencen unes obres per millorar la funcionalitat de la planta baixa del centre". Uns treballs que tenen per objectiu pal·liar aquests dèficits i millorar la zona d'atenció a la ciutadania, la sala d'espera dels pacients, s'incrementaran els boxes d'urgències, els despatxos dels professionals, etc. Les obres de millora del CAP Ernest Lluch suposen una inversió de prop de mig milió d'euros, i constaran de dues fases; la primera amb una durada prevista de dos mesos i la segona, de tres mesos.