Salut substitueix el mòdul del CAP Ernest Lluch davant les queixes dels usuaris

@carlesarboli: "Quan he vist les fotografies no m'ho podia creure. Aquest és l'espai que ha habilitat el departament de Salut per les vacunacions de la grip al costat del CAP del carrer Tramuntana de Figueres. Completament intolerable i indigne, pels ciutadans i pels professionals que hi han de treballar. He contactat amb el govern municipal i m'han fet saber que ja han elevat queixa a la Generalitat. Això no es pot mantenir així ni un dia més i cal denunciar-ho. Es un menyspreu absolut i dona la sensació que tothom gosa amb aquesta ciutat. Prou d'aquest desgavell!" #Figueres #JuntsxFigueres

