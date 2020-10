S'inicia la campanya de vacunació de la grip, que es farà fora dels CAP

Aquest 15 d'octubre comença la campanya de vacunació contra la grip, que enguany s'avança un parell de setmanes respecte l'any passat. La principal novetat de la campanya d'enguany, que coincideix amb la pandèmia de la Covid-19, és que majoritàriament es farà fora dels centre d'atenció primària i consultoris locals, precisament per evitar aglomeracions en aquests espais, i per assegurar que es compleixen totes les mesures de seguretat davant la Covid-19. Hi treballaran personal d'infermeria i TCAI dels propis equips d'atenció primària. També podran estar acompanyats de personal administratiu per planificar noves visites.

La majoria d'Equips d'Atenció Primària realitzaran les vacunacions en espais municipals cedits pels propis ajuntaments, o en zones exteriors del CAP habilitades expressament amb aquesta finalitat. Entre tots els centres de l'Institut Català de la Salut a Girona s'han establert fins a 101 punts de vacunació.

Els darrers dies, els professionals que treballen en l'àmbit sanitari i sociosanitari ja s'han estat vacunant, per poder engegar la campanya vacunacional a la població amb les màximes garanties.

Els objectius de l'Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a les cobertures de vacunació d'aquesta temporada 2020-2021 són assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en persones grans, preferentment a partir dels 65 anys i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 60% en embarassades i en persones amb condicions de risc.

La vacuna de la grip es recomana especialment a les persones susceptibles a patir els seus efectes, com ara les qui tenen malalties cròniques, la gent gran, les dones embarassades, els professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari i col·lectius de serveis essencials (bombers, policia, docents, persones que conviuen a la llar amb persones d'alt risc...). Tenint en compte la situació epidemiològica actual i la importància de mantenir els serveis educatius actius, per aquesta campanya 2020-2021 també es considera el col·lectiu de docents com un servei públic essencial on es recomana la vacunació. Aquestes persones s'hauran de vacunar als mateixos serveis sanitaris que els hi corresponguin.

Com es pot obtenir cita per a la vacunació contra la grip?

Per obtenir cita en la vacunació contra la grip es pot:

Consultar la web de programació de visites on s'indica en quins punts es vacuna a cada equip d'atenció primària on es pot triar el dia i l'hora que un desitgi. També hi podeu accedir des de La Meva Salut.

Trucar per telèfon al centre d'atenció primària o centrals de programació.

El centre d'atenció primària pot programar la visita per a la vacunació en el mateix centre o en qualsevol dels punts comunitaris que l'equip tingui establert.

Presentació de la campanya 'Cap fred'

Salut també ha presentat la campanya de comunicació Cap fred. Anualment, l'objectiu principal és especificar com prevenir les malalties respiratòries d'hivern i, tot i que aquest any estigui condicionada per la pandèmia, les mesures que es demanen a la població no són del tot diferents a les d'altres anys. La manera com es propaguen aquestes patologies és molt similar, per això, si s'aconsegueix tenir bons hàbits de rentat de mans, distanciament social o portar la mascareta adequadament s'evitarà no només la infecció de la COVID-19, sinó de totes. Tot i això, la campanya fa especial èmfasi en les més restrictives, com posar-se mascareta i el distanciament.

Els consells que es fan amb més èmfasi són:

Renteu-vos les mans sovint.

Feu servir mocadors d'un sol ús quan tossiu o esternudeu.

Beveu força aigua.

Ventileu els espais tancats.

Poseu-vos bé la mascareta.

Respecteu la distància.

Eviteu l'activitat social fora del grup habitual.

Vacuneu-vos de la grip si sou una persona amb alguna condició de risc, com ara: