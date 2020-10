Cent cases ocupades i cent disset denúncies a Mossos a Castelló d'Empúries

Segons va informar l'alcalde, Salvi Güell, arran d'una pregunta del portaveu d'UDEM-Plataforma Cívica, Jordi García, durant darrer el ple, el consistori té constància que hi ha uns cent habitatges ocupats al municipi, tot i que el cens de les cases ocupades és «viu i va variant».

Güell va explicar que en els dar­rers tres anys Mossos d'Esquadra ha rebut cent disset denúncies per ocupació i que es realitzen controls periòdics amb identificacions.

L'alcalde va insistir que és a través de la denúncia que «es pot començar el procés de desocupació», i que és «molt important la col·laboració ciutadana», com el cas en el qual a través de la trucada d'un ciutadà «s'ha pogut evitar una ocupació i s'ha detingut la persona per robatori».