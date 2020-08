La Xarxa de suport mutu de l'Alt Empordà pren un descans de dues setmanes

La Xarxa de suport mutu més extensa de l'Alt Empordà, nascuda arran de la pandèmia de la Covid-19, ha decidit aturar-se durant dues setmanes, preveient que "aquesta tardor també estarà marcada per la situació d'emergència social" i que hauran de continuar la seva tasca. Així doncs, es tracta d'un descans "per poder seguir amb força els propers mesos", asseguren.



La iniciativa ha arribat a implicar 695 persones que, de forma voluntària, han ajudat a obtenir i distribuir recursos bàsics per a la població més afectada per la crisi sanitària que ha tingut un gran impacte en l'economia de moltes famílies altempordaneses.



L'expansió de La Xarxa ha sigut tan destacada que, des de finals de maig, cada setmana han atès a centenars d'infants i adults de diferents municipis de la comarca. En el darrer balanç indiquen que, des del 27 de juliol al 2 d'agost, van fer possible l'abastiment d'aliments i productes bàsics a 272 adults i 204 infants; a més de fer donacions econòmiques per un valor de 1.144,93 euros.



La Xarxa té previst reprendre l'activitat de recollida el 20 d'agost però, fins llavors, fan una crida a les donacions econòmiques "per poder continuar fent possible La Xarxa".





