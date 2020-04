Neix La Xarxa, una iniciativa de suport per cobrir les mancances de famílies amb dificultats a l'Alt Empordà

En el context actual d'emergència sanitària, un grup de persones vinculades a entitats i moviments socials de la comarca s'ha unit per donar resposta a les mancances materials detectades entre veïns i veïnes de l'Alt Empordà. Davant la insuficiència de serveis institucionals que no garanteixen que totes les persones tinguin cobertes les necessitats col·lectives, La Xarxa donarà suport a aquelles famílies que, durant l'estat d'alarma pel coronavirus, s'ha trobat amb dificultats a l'hora de comprar els aliments i els productes essencials per sobreviure.

Aquesta iniciativa posa el focus en el suport d'aquelles persones i famílies que no tenen accés als serveis bàsics o que les ajudes que reben són insuficients per sostenir les necessitats de la vida quotidiana. La Xarxa distribuirà aliments i productes essencials a aquestes persones, gestionant i preparant aquestes demandes i/o recollint donacions econòmiques per realitzar les compres i recollint donacions d'aliments i productes. També farà front a altres necessitats bàsiques que puguin sorgir.

Per garantir el subministrament d'aliments a aquestes famílies, La Xarxa fa una crida a la solidaritat veïnal de les diferents poblacions de la comarca per participar en les diferents tasques de gestió i funcionament de la iniciativa: alertar de situacions de vulnerabilitat, fer la compra, participar en la recollida d'aliments i de donacions econòmiques, etc. Així mateix, La Xarxa convoca als productors locals per a la compra de productes, amb la intenció d'establir complicitats per fomentar el consum de proximitat i la sobirania alimentària del territori. La iniciativa entén que, en l'actual context, és més necessari que mai reforçar els vincles amb les xarxes de provisió d'aliments que existeixen a la comarca.

Les persones que vulguin participar de La Xarxa per assumir alguna de les seves tasques, informar de necessitats o fer donacions econòmiques i d'aliments, poden escriure al correu laxarxaaltemporda@gmail.com.