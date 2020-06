Les accions solidàries completen els recursos limitats dels Serveis Socials

1Agullana Seguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE2Albanyà Gestió del local de la rectoria Comerç3AlbanyàSuport a la gent granCiutadania4AlbanyàGrup de WhatsApp i compte d'InstagramAjuntament5Avinyonet de PuigventósConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament6Avinyonet de PuigventósDistribució d'aliments a domiciliComerç7Avinyonet de PuigventósCompra de material per al personal sanitariAjuntament8Avinyonet de PuigventósTrucades als veïns i veïnesAjuntament9BàscaraConfecció de mascaretesAjuntament10BàscaraSuport a la gent granCiutadania i Ajuntament11BiureConfecció de mascaretesCiutadania12BiureCompra de material per al personal sanitariAjuntament de Biure13BorrassàElaboració de mascaretesCiutadania14BorrassàFacilitació d'accés a banda ampla a alumnesAjuntament de Borrassà15CabanellesVoluntariatCiutadania i Ajuntament16CabanellesSuport a la gent granCiutadania17CabanellesCompra de material sanitariAjuntament18CabanesConnecta't al VoluntariatCiutadania i Ajuntament19CadaquésConfecció de mascaretesCiutadania20CadaquésFabricació de pantalles amb impressores 3DCiutadania21CadaquésSuport psicològicCiutadania22CadaquésFacilitació d'espais i materialsComerç i ciutadania23CadaquésFelicitació dels infants pel seu aniversariAjuntament24CadaquésPromoció grups de voluntariatAjuntament25CadaquésDistribució d'aliments a domiciliAjuntament26CantallopsConfecció de mascaretesCiutadania27CantallopsDistribució d'aliments a domiciliComerç28CantallopsDisponibilitat dels regidors/res per a incidènciesAjuntament29CapmanySeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament30CapmanyCompra de material sanitariAjuntament31Castelló d'EmpúriesVoluntariat de suport al confinament Ciutadania i Ajuntament32Castelló d'EmpúriesConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament33Castelló d'EmpúriesConfixarxa: suport psicològic a jovesAjuntament34Castelló d'EmpúriesRepartiment de menjar a domicili a gent granComerç35Castelló d'EmpúriesPromoció del comerç localComerç36Castelló d'EmpúriesFabricació de màscares de pantallaComerç37CistellaConfecció de mascaretesCiutadania38CistellaSuport a la gent gran, sola o amb factors de riscAjuntament39ColeraSubministrament d'EPI a personal i establimentsAjuntament40ColeraLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania41DarniusConfecció de mascaretesCiutadania42DarniusSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament43DarniusCrida pel voluntariatCiutadania i Ajuntament44El Far d'EmpordàSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament45El Far d'EmpordàLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania46EspollaConfecció de mascaretesCiutadania47EspollaCompra de materialAss. de veïns i Ajuntament48EspollaDistribució d'aliments a domiciliComerç49EspollaSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament50EspollaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE51FigueresXarxa de voluntariatCiutadania i Ajuntament52FigueresXarxa de cosidoresCiutadania53FigueresObertura del Pavelló Rafael Mora per a sensellarAjuntament54FigueresObertura del Centre M. Rosa Ymbert per a famíliesAjuntament55FigueresCompra de material per als serveis essencialsAjuntament56FigueresMesures econòmiques per fer front a la Covid-19Ajuntament57FigueresTelèfon de suport a afectats per la Covid-19CCAE58FigueresDistribució de material de prevencióCCAE59FigueresServei de teleassistència especial (línia 900)CCAE60FigueresCircuit d'atenció d'urgència a persones sense llarCCAE61FigueresLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania62FortiàSuport als comerços del municipiAjuntament63GarrigàsConfecció de mascaretesCiutadania64GarrigàsDistribució d'aliments a domiciliAjuntament65GarrigàsSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament66GarriguellaGrup d'animació veïnalCiutadania67GarriguellaConfecció de mascaretesCiutadania68GarriguellaCreació de grup de voluntariatCiutadania i Ajuntament69La JonqueraFabricació de mascaretes homologadesAjuntament70La JonqueraSuport a la gent granProtecció Civil71La JonqueraLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania72La JonqueraSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE73La Selva de Mar Suport a la gent gran i persones vulnerablesAjuntament74La VajolDistribució d'aliments a domiciliAjuntament75L'ArmenteraConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament76L'EscalaMascaretes solidàries L'Escala - ViladamatCiutadania77L'EscalaPromoció del servei a domicili als comerçosComerç i Ajuntament78L'EscalaXarxa de voluntariatAjuntament79L'EscalaLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania80L'EscalaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE81LladóGrup de joves voluntarisCiutadania82LlançàDistribució de compra a domiciliCreu Roja83LlançàLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania84LlersConfecció de mascaretesCiutadania85LlersMesures econòmiques per fer front a la Covid-19Ajuntament86LlersDistribució de mascaretes i guantsAjuntament87Maçanet de CabrenysSuport a la gent gran i persones vulnerablesCiutadania88Maçanet de CabrenysDistribució de compra a domiciliAjuntament89Maçanet de CabrenysSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE90MasaracSuport a la gent gran i persones vulnerablesAjuntament91Mollet de PeraladaAnimació veïnalCiutadania92Mollet de PeraladaSuport a la gent granAjuntament93Mollet de PeraladaDistribució de compra a domiciliComerç94Mollet de PeraladaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anysConsell Comarcal95NavataNavata solidàriaCiutadania96Ordis«Jo et faig la compra»Ciutadania97OrdisCompra de mascaretes per a gent gran i de riscAjuntament98Palau de Santa EulàliaGrup de joves voluntarisCiutadania99Palau de Santa Eulàlia Seguiment de l'estat de salut dels veïns i veïnesAjuntament100Palau de Santa EulàliaGrup de Whatsapp per dinamitzar el municipiAjuntament101Palau de Santa EulàliaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE102Palau-SaverderaConfecció de mascaretesCiutadania103Palau-SaverderaDistribució a domicili de la compra per a gent granAjuntament104PauConfecció de mascaretesCiutadania105PauXarxa de suport veïnalCiutadania106PauServei a domiciliComerç107PauDistribució de mascaretes per a gent granAjuntament108Pedret i MarzàSeguiment de les persones potencialment vulnerablesMixt109PeraladaXarxa de VoluntariatCiutadania i Ajuntament110PeraladaSeguiment de persones vulnerablesAjuntament111PeraladaPosa't la mascaretaCiutadania112PeraladaPassejar gossos de personal essencial o de risc Associació Projecte Lola113PeraladaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE114Pont de Molins Suport telefònic a les persones grans i vulnerablesAjuntament115PontósSuport veïnalCiutadania116PontósConfecció de mascaretesCiutadania117PontósSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament118PontósDistribució de mascaretes a la gent granAjuntament119Port de la SelvaSuport a la gent gran i persones vulnerablesCiutadania i entitats120Port de la SelvaCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnes del pobleAjuntament121Port de la SelvaGrup de voluntàries per cosir mascaretes Ciutadania i Ajuntament122Port de la Selva La Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania123PortbouSuport telefònic a les persones grans i vulnerablesCiutadania i Ajuntament124PortbouSistema de compresCiutadania i Ajuntament125PortbouConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament126PortbouVoluntariat de wifiCiutadania i Ajuntament127PortbouXarxa de voluntariatCàritas i Banc d'Aliments128PortbouMenú diari per a la gent que està solaCiutadania i Ajuntament129PortbouSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE130RabósSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament131RosesVoluntariat per cosir mascaretes de mascaretesCiutadania132RosesVoluntariat per a repartir els paquets del CDACiutadania133RosesVoluntariat per a repartir targetes monederCiutadania134RosesSuport a la gent granCiutadania135RosesGestió de la borsa de voluntariatAjuntament136RosesLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania137RosesSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE138Sant Climent SescebesVoluntariat Covid-19Ciutadania139Sant Climent Sescebes Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament140Sant Climent SescebesDistribució de compra a domiciliComerç141 Sant Climent SescebesSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE142Sant Llorenç de la Muga Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament143Sant Llorenç de la Muga Seguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE144Sant Miquel de FluviàSuport veïnalCiutadania145Sant Miquel de FluviàServei de compra a domiciliComerç146Sant MoriAdquisició de mascaretes per a la poblacióAjuntament147Sant Pere PescadorConfecció de mascaretesCiutadania148Sant Pere PescadorLlista de voluntariatCiutadania149Sant Pere Pescador Mascaretes i targetes amb telèfons d'emergència Ajuntament150Sant Pere PescadorSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament151Saus, Camallerai Llampaies Suport als veïns i veïnesAss. els Jovenalls de Camallera152Saus, Camallera i Ll.Distribució de mascaretes pel personal i comerçosAjuntament153SiuranaConfecció de mascaretesCiutadania154SiuranaSeguiment als veïns i veïnesAjuntament155TerradesSeguiment telefònic a persones grans solesAjuntament156Torroella de FluviàTelèfon de contacte a les llars del municipiAjuntament157Torroella de Fluvià Distribució de la compra a domiciliComerç158VentallóConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament159VentallóGrup de voluntariatMixt160VentallóDistribució de mascaretesAjuntament161VentallóSeguiment telefònic i via mail dels veïns i veïnesAjuntament162VilabertranConfecció de mascaretesMixt163VilabertranGrup de voluntariatMixt164VilabertranTelèfon de contacte a disposició de la ciutadaniaAjuntament165ViladamatSuport a persones grans i infantsJoves de Viladamat166VilafantServei a la comunitatMixt167VilafantSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE168VilajuïgaGrup de voluntariatMixt169VilajuïgaConfecció de mascaretesMixt170VilajuïgaSubministrament d'aliments i fàrmacsComerç i Ajuntament171VilajuïgaLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania172VilamacolumMenjar a domiciliComerç173VilamacolumConfecció de mascaretesCiutadania174VilamacolumSeguiment de la gent granAjuntament175VilamacolumSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE176VilamaniscleAportació econòmica a la Fundació Salut EmpordàAjuntament177VilamaniscleDistribució de guants, mascaretes i gel Ajuntament178VilamaniscleServei de repartiment a domicili per a gent granAjuntament179VilamaniscleSeguiment de tota la gent gran del municipiAjuntament180VilanantGrup de voluntariatCiutadania181Vilanant Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament182VilanantCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnesAjuntament183VilaürConfecció de mascaretesCiutadania184VilaürDonació per comprar material sanitari a l'hospitalAjuntament185Vila-sacraCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnesAjuntament186Vila-sacraTelèfon de contacte a disposició de la ciutadaniaAjuntament187Vila-sacraSeguiment de les persones que viuen solesAjuntament1Agullana Seguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE2Albanyà Gestió del local de la rectoria Comerç3AlbanyàSuport a la gent granCiutadania4AlbanyàGrup de WhatsApp i compte d'InstagramAjuntament5Avinyonet de PuigventósConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament6Avinyonet de PuigventósDistribució d'aliments a domiciliComerç7Avinyonet de PuigventósCompra de material per al personal sanitariAjuntament8Avinyonet de PuigventósTrucades als veïns i veïnesAjuntament9BàscaraConfecció de mascaretesAjuntament10BàscaraSuport a la gent granCiutadania i Ajuntament11BiureConfecció de mascaretesCiutadania12BiureCompra de material per al personal sanitariAjuntament de Biure13BorrassàElaboració de mascaretesCiutadania14BorrassàFacilitació d'accés a banda ampla a alumnesAjuntament de Borrassà15CabanellesVoluntariatCiutadania i Ajuntament16CabanellesSuport a la gent granCiutadania17CabanellesCompra de material sanitariAjuntament18CabanesConnecta't al VoluntariatCiutadania i Ajuntament19CadaquésConfecció de mascaretesCiutadania20CadaquésFabricació de pantalles amb impressores 3DCiutadania21CadaquésSuport psicològicCiutadania22CadaquésFacilitació d'espais i materialsComerç i ciutadania23CadaquésFelicitació dels infants pel seu aniversariAjuntament24CadaquésPromoció grups de voluntariatAjuntament25CadaquésDistribució d'aliments a domiciliAjuntament26CantallopsConfecció de mascaretesCiutadania27CantallopsDistribució d'aliments a domiciliComerç28CantallopsDisponibilitat dels regidors/res per a incidènciesAjuntament29CapmanySeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament30CapmanyCompra de material sanitariAjuntament31Castelló d'EmpúriesVoluntariat de suport al confinament Ciutadania i Ajuntament32Castelló d'EmpúriesConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament33Castelló d'EmpúriesConfixarxa: suport psicològic a jovesAjuntament34Castelló d'EmpúriesRepartiment de menjar a domicili a gent granComerç35Castelló d'EmpúriesPromoció del comerç localComerç36Castelló d'EmpúriesFabricació de màscares de pantallaComerç37CistellaConfecció de mascaretesCiutadania38CistellaSuport a la gent gran, sola o amb factors de riscAjuntament39ColeraSubministrament d'EPI a personal i establimentsAjuntament40ColeraLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania41DarniusConfecció de mascaretesCiutadania42DarniusSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament43DarniusCrida pel voluntariatCiutadania i Ajuntament44El Far d'EmpordàSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament45El Far d'EmpordàLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania46EspollaConfecció de mascaretesCiutadania47EspollaCompra de materialAss. de veïns i Ajuntament48EspollaDistribució d'aliments a domiciliComerç49EspollaSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament50EspollaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE51FigueresXarxa de voluntariatCiutadania i Ajuntament52FigueresXarxa de cosidoresCiutadania53FigueresObertura del Pavelló Rafael Mora per a sensellarAjuntament54FigueresObertura del Centre M. Rosa Ymbert per a famíliesAjuntament55FigueresCompra de material per als serveis essencialsAjuntament56FigueresMesures econòmiques per fer front a la Covid-19Ajuntament57FigueresTelèfon de suport a afectats per la Covid-19CCAE58FigueresDistribució de material de prevencióCCAE59FigueresServei de teleassistència especial (línia 900)CCAE60FigueresCircuit d'atenció d'urgència a persones sense llarCCAE61FigueresLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania62FortiàSuport als comerços del municipiAjuntament63GarrigàsConfecció de mascaretesCiutadania64GarrigàsDistribució d'aliments a domiciliAjuntament65GarrigàsSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament66GarriguellaGrup d'animació veïnalCiutadania67GarriguellaConfecció de mascaretesCiutadania68GarriguellaCreació de grup de voluntariatCiutadania i Ajuntament69La JonqueraFabricació de mascaretes homologadesAjuntament70La JonqueraSuport a la gent granProtecció Civil71La JonqueraLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania72La JonqueraSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE73La Selva de Mar Suport a la gent gran i persones vulnerablesAjuntament74La VajolDistribució d'aliments a domiciliAjuntament75L'ArmenteraConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament76L'EscalaMascaretes solidàries L'Escala - ViladamatCiutadania77L'EscalaPromoció del servei a domicili als comerçosComerç i Ajuntament78L'EscalaXarxa de voluntariatAjuntament79L'EscalaLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania80L'EscalaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE81LladóGrup de joves voluntarisCiutadania82LlançàDistribució de compra a domiciliCreu Roja83LlançàLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania84LlersConfecció de mascaretesCiutadania85LlersMesures econòmiques per fer front a la Covid-19Ajuntament86LlersDistribució de mascaretes i guantsAjuntament87Maçanet de CabrenysSuport a la gent gran i persones vulnerablesCiutadania88Maçanet de CabrenysDistribució de compra a domiciliAjuntament89Maçanet de CabrenysSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE90MasaracSuport a la gent gran i persones vulnerablesAjuntament91Mollet de PeraladaAnimació veïnalCiutadania92Mollet de PeraladaSuport a la gent granAjuntament93Mollet de PeraladaDistribució de compra a domiciliComerç94Mollet de PeraladaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anysConsell Comarcal95NavataNavata solidàriaCiutadania96Ordis«Jo et faig la compra»Ciutadania97OrdisCompra de mascaretes per a gent gran i de riscAjuntament98Palau de Santa EulàliaGrup de joves voluntarisCiutadania99Palau de Santa Eulàlia Seguiment de l'estat de salut dels veïns i veïnesAjuntament100Palau de Santa EulàliaGrup de Whatsapp per dinamitzar el municipiAjuntament101Palau de Santa EulàliaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE102Palau-SaverderaConfecció de mascaretesCiutadania103Palau-SaverderaDistribució a domicili de la compra per a gent granAjuntament104PauConfecció de mascaretesCiutadania105PauXarxa de suport veïnalCiutadania106PauServei a domiciliComerç107PauDistribució de mascaretes per a gent granAjuntament108Pedret i MarzàSeguiment de les persones potencialment vulnerablesMixt109PeraladaXarxa de VoluntariatCiutadania i Ajuntament110PeraladaSeguiment de persones vulnerablesAjuntament111PeraladaPosa't la mascaretaCiutadania112PeraladaPassejar gossos de personal essencial o de risc Associació Projecte Lola113PeraladaSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE114Pont de Molins Suport telefònic a les persones grans i vulnerablesAjuntament115PontósSuport veïnalCiutadania116PontósConfecció de mascaretesCiutadania117PontósSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament118PontósDistribució de mascaretes a la gent granAjuntament119Port de la SelvaSuport a la gent gran i persones vulnerablesCiutadania i entitats120Port de la SelvaCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnes del pobleAjuntament121Port de la SelvaGrup de voluntàries per cosir mascaretes Ciutadania i Ajuntament122Port de la Selva La Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania123PortbouSuport telefònic a les persones grans i vulnerablesCiutadania i Ajuntament124PortbouSistema de compresCiutadania i Ajuntament125PortbouConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament126PortbouVoluntariat de wifiCiutadania i Ajuntament127PortbouXarxa de voluntariatCàritas i Banc d'Aliments128PortbouMenú diari per a la gent que està solaCiutadania i Ajuntament129PortbouSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE130RabósSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament131RosesVoluntariat per cosir mascaretes de mascaretesCiutadania132RosesVoluntariat per a repartir els paquets del CDACiutadania133RosesVoluntariat per a repartir targetes monederCiutadania134RosesSuport a la gent granCiutadania135RosesGestió de la borsa de voluntariatAjuntament136RosesLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania137RosesSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE138Sant Climent SescebesVoluntariat Covid-19Ciutadania139Sant Climent Sescebes Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament140Sant Climent SescebesDistribució de compra a domiciliComerç141 Sant Climent SescebesSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE142Sant Llorenç de la Muga Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament143Sant Llorenç de la Muga Seguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE144Sant Miquel de FluviàSuport veïnalCiutadania145Sant Miquel de FluviàServei de compra a domiciliComerç146Sant MoriAdquisició de mascaretes per a la poblacióAjuntament147Sant Pere PescadorConfecció de mascaretesCiutadania148Sant Pere PescadorLlista de voluntariatCiutadania149Sant Pere Pescador Mascaretes i targetes amb telèfons d'emergència Ajuntament150Sant Pere PescadorSeguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament151Saus, Camallerai Llampaies Suport als veïns i veïnesAss. els Jovenalls de Camallera152Saus, Camallera i Ll.Distribució de mascaretes pel personal i comerçosAjuntament153SiuranaConfecció de mascaretesCiutadania154SiuranaSeguiment als veïns i veïnesAjuntament155TerradesSeguiment telefònic a persones grans solesAjuntament156Torroella de FluviàTelèfon de contacte a les llars del municipiAjuntament157Torroella de Fluvià Distribució de la compra a domiciliComerç158VentallóConfecció de mascaretesCiutadania i Ajuntament159VentallóGrup de voluntariatMixt160VentallóDistribució de mascaretesAjuntament161VentallóSeguiment telefònic i via mail dels veïns i veïnesAjuntament162VilabertranConfecció de mascaretesMixt163VilabertranGrup de voluntariatMixt164VilabertranTelèfon de contacte a disposició de la ciutadaniaAjuntament165ViladamatSuport a persones grans i infantsJoves de Viladamat166VilafantServei a la comunitatMixt167VilafantSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE168VilajuïgaGrup de voluntariatMixt169VilajuïgaConfecció de mascaretesMixt170VilajuïgaSubministrament d'aliments i fàrmacsComerç i Ajuntament171VilajuïgaLa Xarxa: xarxa de suport mutu a l'Alt EmpordàCiutadania172VilamacolumMenjar a domiciliComerç173VilamacolumConfecció de mascaretesCiutadania174VilamacolumSeguiment de la gent granAjuntament175VilamacolumSeguiment telefònic a persones majors de 70 anys CCAE176VilamaniscleAportació econòmica a la Fundació Salut EmpordàAjuntament177VilamaniscleDistribució de guants, mascaretes i gel Ajuntament178VilamaniscleServei de repartiment a domicili per a gent granAjuntament179VilamaniscleSeguiment de tota la gent gran del municipiAjuntament180VilanantGrup de voluntariatCiutadania181Vilanant Seguiment telefònic a la gent gran i vulnerableAjuntament182VilanantCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnesAjuntament183VilaürConfecció de mascaretesCiutadania184VilaürDonació per comprar material sanitari a l'hospitalAjuntament185Vila-sacraCompra i distribució de mascareta als veïns i veïnesAjuntament186Vila-sacraTelèfon de contacte a disposició de la ciutadaniaAjuntament187Vila-sacraSeguiment de les persones que viuen solesAjuntament

La situació de precarietat social s'ha vist accentuada amb l'aturada de l'activitat econòmica arran de l'estat d'alarma. Han augmentat el nombre de famílies sense les necessitats bàsiques cobertes, així ho demostra l'alta demanda a diferents agents socials que s'ha registrat les últimes setmanes. «Ha incrementat molt el nombre de casos, hem multiplicat la nostra feina per tres», explica Imma Quintana des de l'Equip d'Inclusió de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Hi ha hagut una «alta capacitat de resposta en una situació que ningú havia viscut abans», assegura la tècnica, però reconeix que «som un equip petit i no podem tenir tots els fronts oberts».

Des de la primera setmana de l'estat d'alarma, ajuntaments, entitats i ciutadania es van organitzar per donar resposta a la creixent demanda de la població més vulnerable del nostre territori. La institució comarcal veu la necessitat d'agrupar tota aquesta informació i localitzar-la, en una setmana aconsegueixen rastrejar els 68 municipis de l'Alt Empordà i elaborar un mapa que registra 187 iniciatives solidàries arreu. «El mapa ens serveix en el moment de confinament pels dispositius d'emergència, però també per tenir una xarxa de solidaritat, sabem els municipis on s'han activat accions concretes i on hi ha persones disposades a ajudar, tenim una informació que no teníem abans», diu Quintana.

La iniciativa ciutadana més extensa a la comarca és La Xarxa Alt Empordà. Aquesta ha tingut un impacte, l'últim mes, sobre 159 adults i 121 infants, segons les dar­reres dades publicades al seu Instagram. Des de la xarxa de suport mutu ajuden a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies, «és evident que, si demanen menjar és, o perquè des de Serveis Socials no els hi donen, o perquè no compleixen els requisits, com tenir papers, que no tothom en té. Aquesta gent queda fora i són els que més al marge estan».

Des de l'Equip d'Inclusió del Consell, el que els preocupa és la «nova normalitat» i per això, Imma Quintana creu que aquestes iniciatives s'han de mantenir, «hem de reforçar el comunitari».

Des de La Xarxa empordanesa també tenen clar que amb la desescalada aquesta demanda no s'acabarà, «la població encara s'ha empobrit més, segurament en els pròxims mesos sorgiran altres necessitats que potser haurem de cobrir».