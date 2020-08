L'alcaldessa de Figueres denuncia un tracte de favor en la comunicació de les dades de Barcelona

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha denunciat un tracte de favor en la comunicació de les dades epidemiològiques que tenen a veure amb Barcelona en comparació amb altres municipis catalans amb especial afectació del coronavirus com el seu.

A través de les xarxes socials, Lladó ha insistit que les mesures que s'apliquen a la capital catalana i a l'altempordanesa són "les mateixes" però que, en un cas, es destaquen les millores i, en l'altre, els aspectes negatius, tot i que a penes hi hagi diferències.

La Generalitat va comunicar aquest diumenge les "noves mesures per contenir el brot a Figueres", que són les que ja existien des que es van imposar restriccions el 20 de juliol per l'augment de casos.

La situació és igual a la de la capital catalana i també coincideixen tots dos municipis en què, per decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ara poden obrir teatres, cinemes i gimnasos.

No obstant això, Agnès Lladó es pregunta: "per què, quan es parla de Barcelona, es relaxen (les mesures) i, en el cas de Figueres, són noves?".

Lladó ha insistit que s'han relaxat els protocols aplicats des del 20 de juliol, després que s'hagi passat d'un índex de contagi del 1,65 la setmana del 17 al 23 de juliol a 1,22 del 24 al 30 d'aquest mateix mes.

El percentatge de PCR positives també s'ha reduït entre un període i un altre de 21,56 a 15,19 i els casos confirmats per aquest mitjà han baixat de 141 a 101.



"És una ciutat segura"

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, lamenta "l'estigmatització" de Figueres arran de la pròrroga de les mesures restrictives i remarca que no s'han endurit sinó que s'han "flexibilitzat". En aquest sentit, ha recordat que es mantenen les implementades el 20 de juliol per frenar l'expansió de la pandèmia però que s'obre la possibilitat de fer noves activitats com ara les culturals i esportives –amb un 50% de l'aforament- o l'obertura d'espais de culte, amb un 33%. Lladó ha explicat que en 15 dies la taxa d'incidència de contagi ha passat del 4 a l'1,2 i que durant les properes dues setmanes l'objectiu és assolir una situació "òptima". "Les mesures han funcionat, els establiments han fet la feina i Figueres és una ciutat segura", ha insistit.

A la ciutat, la Guàrdia Urbana ja ha posat fins ara més de 200 denúncies per no dur mascareta. Aquest dilluns, tant els carrers del centre com les terrasses estaven relativament plenes. La imatge de gent passejant amb mascareta se suma, però, a les cues que es formen a fora les botigues o les entitats bancàries. I els efectes de les restriccions també han passat factura. L'Hotel Rambla, per exemple, ha decidit tornar a tancar perquè el ritme de reserves era tan baix que no sortia a compte.