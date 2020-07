Figueres organitza la ciutat en 15 districtes per millorar el manteniment de la via pública

L'Ajuntament de Figueres organitza la ciutat en 15 districtes per tal de millorar el manteniment a la via pública. L'Àrea de Serveis Urbans s'anticiparà d'aquesta manera per tal d'actuar d'una forma més eficient a les diferents zones de la ciutat

Els treballs per districte duraran un mes i es faran de forma concentrada i rotatòria. Les actuacions que es duran a terme seran: pintura vial, retirada d'andròmines, substitució dels elements urbans malmesos (bancs, papereres...), rebaix de les voreres als passos de vianants, neteja de plaques identificatives de carrers, substitució de senyals verticals viàries malmeses, arranjament de parcs infantils, arranjament de places, desbrossament, neteja d'enllumenat i reparació de voreres malmeses per l'arbrat.

El primer districte on ja s'ha començat a intervenir és el de Cendrassos- Horta Capallera.

La regidora de Serveis Urbans, Sònia Trilla, explica que "aquesta nova reorganització permetrà anticipar-nos, no treballar de manera reactiva i treballar d'una forma més eficient i concentrada per la millora de la via pública de la ciutat".