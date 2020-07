Fortià arregla la Casa de la Reina Sibil·la per convertir-la en el nou ajuntament

La Casa Gran o anomenada de la Reina Sibil·la acollirà «la casa de la vila». Així ho ha confirmat l'alcalde de Fortià, Francesc Brugués Massot, mentre explica que un dels dos projectes que han presentat al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) és, precisament, l'adequació d'aquest edifici per traslladar-hi l'ajuntament i altres dependències municipals.

La Casa Gran és de propietat municipal des del 2007 i, des d'aleshores, el consistori hi ha destinat fons locals i ajuts rebuts per part de la Diputació de Girona i l'Estat per fer-hi diferents actuacions, com la consolidació de la façana, de la teulada i dels fonaments. L'alcalde comenta que l'assignació de 40.336,01€ del PUOSC per a adequar la planta baixa de l'edifici és insuficient, ja que aquest projecte voreja els 200.000 €. Per això, han previst presentar una al·legació a la resolució per veure si és possible ampliar la subvenció.

L'actual seu consistorial es troba a la plaça de Catalunya, en un immoble que no disposa d'espai suficient per als serveis que s'hi ofereixen, tal com ha exposat Francesc Brugués: «L'ajuntament ens ha quedat petit. Els serveis tècnics i la resta de personal comparteixen espais o, fins i tot, han d'anar a treballar a altres equipaments municipals. A més, amb la situació de la Covid-19 i el distanciament de seguretat es fa més difícil organitzar els espais. I més encara atendre la ciutadania, una situació insostenible que no es pot allargar més».

Si totes les previsions es compleixen, l'execució per habilitar la planta baixa de la Casa Gran es podrà fer el 2023. Prèviament, per al període 2020-2021, l'Ajuntament té en marxa una fase del projecte, que també està pressupostada en uns 200.000 €, i per a la qual compta amb subvencions del Departament de Cultura, de la Diputació i està pendent de la confirmació de 1,5% cultural de l'Estat. «Aquesta fase ens permet consolidar les voltes i el paviment de la planta pis, acabar d'arreglar unes parts de la façana i fer un bloc d'escales per accedir a la planta superior», ha anotat l'alcalde.

La idea és que l'històric edifici, datat del 1628, que actualment està en desús, pugui albergar, a més del nou ajuntament, altres espais per fer-hi exposicions, conferències i presentacions; a més de sales de reunions i despatxos per a les entitats.

Declarada bé cultural d'interès nacional, la Casa de la Reina Sibil·la forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat.

D'altra banda, Torroella de Fluvià és un altre dels municipis altempordanesos que destinen una part dels diners del Puosc a l'edifici consistorial. L'alcalde, Pere Moradell, es mostra content quan diu: «El que m'agradarà més és ampliar l'ajuntament, perquè tinguem més espai. Després, arreglarem la carretera de Sant Tomàs fins a Palol, que també està una mica degradada».



Llistat de tots els projectes subvencionats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 a l'Alt Empordà