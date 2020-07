El Govern destina 250 milions als municipis a través del PUOSC 2020-2024

Hi ha dues línies de subvencions.

El Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, ha presentat la resolució provisional del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent al període 2020-2024. El PUOSC, aprovat a finals del 2019, forma part d'un pla quinquennal que preveu atorgar en total 250 milions d'euros als municipis i comarques de Catalunya. Aquesta xifra, situa el PUOSC com un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans i recupera una línia d'inversió essencial pel finançament d'inversions en infraestructura per a la millora dels serveis als nostres municipis i comarques.

Atenent a l'estratègia del Departament per a fer front a l'envelliment poblacional de les nostres comarques i a la pèrdua de població, s'ha disposat d'una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l' equilibri territorial i contribuir a igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui.

En conjunt, a través del PUOSC 2020-2024 se subvencionaran obres que activaran una inversió de 644,8 milions d'euros en obra pública. Aquesta inversió global permetrà realitzar un total de 2.102 actuacions als ajuntaments i les entitats locals, contribuint així a l'activació de l'obra pública a Catalunya.

Cal destacar que les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC 2020-2024 són les destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional; les de millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial; les de millora i gestió eficient de recursos del municipi; les de prevenció de riscos naturals; les de millora de connectivitat tecnològica; les destinades a serveis públics, i les actuacions destinades a serveis supramunicipals.



Distribució de les inversions en dues línies de subvencions

El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d'euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de 90 milions i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.

La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona és per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000.

Les subvencions de la primera línia estan destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals amb competències en obres i serveis de competència municipal i d'abast o interès supramunicipal. Les de la segona línia són per a municipis de menys de 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i consells comarcals de menys de 5.000 habitants. Al programa general d'inversions podien optar tots els ens locals, 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. Al programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants podien optar 736 ajuntaments, un consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades.



Més de 2.000 actuacions en cinc anys

Amb el PUOSC 2020-2024, impulsat des del Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de 8 anys, el principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis.

Aquesta nova convocatòria aposta per afavorir la generació d'oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori, cobrir les necessitats inversores del món local, guanyar equilibri territorial i revertir la pèrdua de població.