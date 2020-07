La Generalitat destina 17,09 MEUR a l'Alt Empordà amb el nou PUOSC

La Generalitat destinarà més de 50 milions d'euros als municipis de la demarcació de Girona a través del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha destacat que recuperar el pla era "necessari" perquè el Govern "torni a ser aliat amb el món local en la transformació dels municipis".

A la vegueria de Girona, la resolució provisional del PUOSC –la definitiva es preveu a la tardor- subvencionarà 419 projectes, distribuïts en 206 municipis, una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i els set consells comarcals. A tota Catalunya, la Generalitat preveu atorgar 250 MEUR a través del pla, per subvencionar obres que sumen una inversió global de 644,8 MEUR.

Per comarques, la inversió que destinarà el nou PUOSC a l'Alt Empordà serà de 17,09 MEUR; al Baix Empordà, de 8,05 MEUR; a la Garrotxa, de 4,9 MEUR; al Gironès, de 6,3 MEUR; al Pla de l'Estany, de 2,75 MEUR; al Ripollès, de 6,06 MEUR i per últim, a la Selva, de 5,13 MEUR.

Consulteu el llistat d'inversions a l'Alt Empordà clicant aquest enllaç.

La consellera de la Presidència s'ha desplaçat fins a Sant Gregori per presentar la dotació que el nou PUOSC destinarà als municipis gironins. Aquí, acompanyada de l'alcalde Quim Roca i del delegat del Govern, Pere Vila, Budó ha visitat els llocs on s'impulsaran obres que es beneficiaran de les ajudes: l'entorn del passeig del Torrent Vidal i la zona d'equipaments educatius.



"Al capdavant del país"

La consellera de la Presidència ha volgut posar en valor tots els projectes que emprendran els municipis. "Vol dir que la reactivació econòmica, que necessitem més que mai amb aquesta crisi sanitària, és una realitat a través del món local", ha dit Budó. "Una altra vegada, els municipis es posen al capdavant del país per tirar endavant amb una crisi sanitària, social i econòmica d'una magnitud desconeguda encara", ha afegit la consellera.

Budó també ha explicat que el Departament preveu publicar la resolució definitiva del PUOSC aquest octubre. I que, en atenció especial a la tresoreria dels ens locals i a la situació causada per la pandèmia de la Covid-19, s'ha ampliat la bestreta fins al 60% de l'import a l'inici de cada anualitat.

El PUOSC, aprovat a finals del 2019, forma part d'un pla quinquennal que preveu atorgar en total 250 MEUR als municipis i comarques de Catalunya. Atenent a l'estratègia del Departament per fer front a l'envelliment poblacional i a la pèrdua de població, dins el PUOSC s'ha fet una convocatòria específica destinada a municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants.

"Hem apostat també per fer una discriminació positiva cap als municipis més petits", ha dit Meritxell Budó. "Per una banda, perquè la seva capacitat inversora no és la mateixa que la d'un ajuntament gran; però també per poder garantir l'equilibri, l'equitat territorial i que la ciutadania de tots els municipis sigui la mateixa, visquin on visquin", ha afegit la consellera de la Presidència.

Els 250 MEUR amb què s'ha dotat el PUOSC 2020-2024 s'han dividit, així, en dues línies de subvencions. La primera és de 160 MEUR i hi han optat tots els ens locals. La segona és de 90 MEUR i es destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants

La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona és per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000 euros.