Borrassà ha pagat 9.450 euros a autònoms i persones afectades per ERTO

BorrassÓ ha pagat 9.450 euros a aut˛noms i persones afectades per ERTO EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Borrassà, arran de la situació de crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, va establir una línia d'ajuts econòmics en suport a les persones empadronades al poble i que, a causa de l'estat d'alarma, hagin estat incloses dins d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), i als autònoms empadronats al municipi o que exerceixin la seva activitat únicament a Borrassà. S'han atorgat un total de 32 ajuts (17 a persones incloses en un ERTO i 15 a autònoms) per un import global de 9.450 euros.

D'altra banda, els borrassanencs han mostrat com en són d'actius malgrat el contratemps de la crisi sanitària. Per mantenir vives les tradicions, encara que sigui de forma atípica, l'Ajuntament borrassanenc va repartir una rosa per Sant Jordi a cada casa i, arran d'una iniciativa que va sorgir del mateix municipi, els balcons i les finestres van lluir roses creatives que els veïns havien fet amb els materials que tenien als seus domicilis particulars.

A més, per celebrar, diumenge passat, d'una manera diferent i alhora original, la Fira del Corpus, es va repartir una bandera de Borrassà perquè els veïns que volguessin penjar-la als balcons o a les finestres i decoressin aquests espais i, també, les entrades de les cases a tocar el carrer, amb tota mena d'ornamentacions artístiques florals, donant via lliure a la imaginació i la creativitat de cadascú.