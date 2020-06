Els borrassanencs omplen les cases de flors i plantes pel Corpus

La situació atípica en què ens trobem, en ple procés de desescalada per l'emergència sanitària de la Covid-19, ha fet que la diada de Corpus de Borrassà es visqui, aquest diumenge, 14 de juny, de forma diferent. Els veïns s'han bolcat per mantenir viva la tradició i han omplert balcons, finestres i entrades de les cases amb les banderes de Borrassà, repartides per l'Ajuntament, llençols blancs típics de Corpus i tot tipus d'ornamentacions florals i rams de flors naturals, plantes i fins i tot alguna catifa en llocs diferents dels habituals. A les xarxes socials, la festivitat ha lluït amb l'etiqueta #Corpus2020Borrassà