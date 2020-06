Els alumnes de l'escola de Bàscara tornen a les aules

L'escola de Bàscara ha reobert les seves portes aquest divendres als alumnes de de primària a les nou del matí. Ho han fet després que l'Ajuntament de Bàscara tragués el cadenat que impedia a professors i alumnes tornar al centre després de la pandèmia. Des del Departament d'Educació van enviar un segon requeriment aquest dimarts i per això el dijous el matí els professors ja van poder entrar al centre. Fins aquest divendres, però, els alumnes no han tornat a l'escola de Joan Reglà, ja que ahir els professors van aprofitar per preparar tot el material. La majoria dels que hi han anat són de 6è de primària que aquest divendres han aprofitat per fer classe de nou a onze de matí.

Puntualment a les nou del matí les portes de l'escola Joan Reglà de Bàscara s'han reobert als alumnes deu dies més tard del que ho han fet la resta de centres gironins. El principal motiu que impedia als alumnes accedir-hi fins ara era un cadenat a la porta de la façana de l'escola que va col·locar l'Ajuntament de Bàscara. El motiu és que l'alcalde no estava d'acord en obrir el centre per la falta de garanties sanitàries que té l'equipament.

Això va provocar que el Departament d'Educació enviés un primer requeriment la setmana passada obligant a retirar el cadenat. El dijous de la setmana passada el consistori oferia a Educació diversos espais alternatius a l'escola per tal que els alumnes poguessin seguir fent-hi classes. Tot i així, després de converses amb inspectors dels serveis territorials a Girona i l'equip de govern municipal, no hi va haver entesa.

Això va portar al Departament a enviar un segon requeriment aquest dimarts i finalment el dijous al matí els professors van tornar a accedir a l'escola. Durant el dijous van aprofitar per fer tots els preparatius necessaris per tornar a rebre els alumnes al centre. Per això no ha estat fins aquest divendres al matí que els alumnes han pogut tornar a entrar a classe.

Ho han fet seguint totes les mesures necessàries. Els alumnes de sisè, per exemple, han tingut classe de nou a onze del matí. Tan bon punt han arribat han entrat un per un entregant el document de responsabilitat als professors i desinfectant-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Tan companys de classe com professors s'han reprimit de fer abraçades, tot i que la il·lusió de tornar-se a trobar es podia veure a través dels seus ulls.

Amb aquesta represa a la normalitat, l'escola de Bàscara encara la recta final del curs en unes situacions més que difícils.