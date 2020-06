Educació farà un requeriment a l'Ajuntament de Bàscara perquè obri l'escola

El Departament d'Educació presentarà un requeriment a l'Ajuntament de Bàscara, després que aquest no hagi permès obrir l'escola aquesta setmana. Des del Departament es van enviar les directrius acordades per a la reobertura als equips directius i a tots els consistoris. De tota manera, l'equip de govern local, presidit per l'alcalde Narcís Saurina, va anunciar en un comunicat aquest cap de setmana que no permetria l'obertura de l'escola del seu municipi.

Aquest dilluns, l'inspector va certificar que no es podia obrir el centre perquè el consistori ho impedia i ara n'ha fet un informe. Des d'Educació, però, han recordat que buscaran les alternatives que calgui per garantir el dret de tots els alumnes d'anar al centre si és necessari.

Després que aquest dilluns l'equip de govern de Bàscara no permetés l'entrada a l'escola de l'equip directiu ni de l'inspector del Departament d'Educació, ara el Govern enviarà un requeriment a l'alcalde perquè reobrin l'escola. Fonts del Departament han confirmat a l'ACN que el document es podria enviar en les properes hores per aconseguir que les portes del centre del municipi es reobrin tan aviat com sigui possible.

Si l'alcalde no fa cas a aquest requeriment que enviarà el Departament, des d'Educació han avançat que prendran les mesures jurídiques corresponents. De fet, des del Govern han recordat que malgrat l'edifici sigui de propietat municipal, és Educació qui en té el dret d'ús.

De fet, aquest dilluns a primera hora del matí un inspector va certificar que els alumnes no podien accedir a l'escola de Bàscara, però tampoc ho podien fer ni els professors ni el personal del Departament. Per aquest motiu, l'inspector ja en va fer un informe que ha entregat al Departament, abans de començar el requeriment.

A més, fonts del Departament han recordat que aquesta setmana les famílies que han fet la preinscripció escolar han de poder accedir als centres per poder fer les al·legacions de forma presencial, si ho desitgen. Si bé és cert que recomanen fer-ho telemàticament per evitar contagis, Educació també ofereix la possibilitat de fer-ho de forma presencial a cada escola per no excloure a ningú.

En paral·lel, des d'Educació ja estan treballant amb alternatives per oferir un espai a l'alumnat de Bàscara i Pontós, que va a l'escola a Bàscara. El Delegat del Govern a Girona, Pere Vila, creu que la reobertura del centre de Bàscara és "inevitable" ja que la resta d'escoles gironines s'han obert amb "totes les garanties" sanitàries necessàries.



Afluència "mínima" d'alumnes



El delegat també ha valorat positivament el retorn dels alumnes gironins a les escoles. Pere Vila ha afirmat que entre dilluns i dimarts s'ha viscut un ambient de "normalitat" als centres gironins, tot i que "les dades d'assistència són baixes". Pel delegat, aquest comportament respon a una organització per part de les escoles per donar torns als alumnes de 6è de primària per assegurar-se que finalitzen la primària amb els coneixements assolits.

A més, Vila ha recordat que es manté el curs de forma telemàtica i malgrat no tots els alumnes vagin a l'escola, sí que treballen des de casa. Tot i així, ha agraït que l'assistència d'alumnes hagi estat "mínima" perquè "difícilment haguéssim pogut assolir una afluència massiva" garantint les mesures de seguretat exigides en els protocols d'Educació.