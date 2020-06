Bàscara proposa la sala municipal per acollir alumnes i traspassa a Educació «tota la responsabilitat» d'obrir l'escola

L'Ajuntament de Bàscara proposa habilitar la sala municipal per acollir alumnes i traspassa a Educació "tota la responsabilitat" d'obrir l'escola Joan Reglà. El consistori respon al Departament dient-li que, a diferència de l'escola, tant la sala annexa a l'Ajuntament com altres locals alternatius permeten garantir "la salut i seguretat" de mestres i alumnat, perquè no tenen "racons, passadissos o altres elements" que en compliquin la neteja i desinfecció. A la resposta al requeriment que els va enviar Educació, l'Ajuntament també recorda que, dels 124 alumnes que té el Joan Reglà, tan sols deu (el 8%) van demanar tornar-hi. "Em sobta que la mesura es vengués com a solució per a conciliar", diu l'alcalde, Narcís Saurina.

"Si no accepten aquests nous espais, que s'assumeixi, per escrit, tota la responsabilitat de l'obertura de l'escola doncs nosaltres com a equip de govern de l'Ajuntament de Bàscara la declinem", diu l'Ajuntament de Bàscara a la resposta al requeriment d'Educació per reobrir l'escola i la llar d'infants. L'equip de govern subratlla que la competència en matèria de conservació, manteniment i vigilància de l'escola es municipal i que això inclou, també, la neteja i desinfecció "a fons i continuada" dels espais que s'usin, seguint les mesures de "seguretat estricta" decretades pel Departament.

"Manifestem no poder responsabilitzar-nos del seu compliment, igual que no podem garantir la distància de seguretat en una escola on, precisament, els alumnes de 6è estan ubicats en un barracó", argumenta l'ajuntament. Per això, proposen la sala municipal com a espai alternatiu per acollir alumnes.

L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, defensa en declaracions a l'ACN que aquest espai annex a l'ajuntament compta amb accés directe a un carrer on no hi ha circulació de vehicles i és "relativament senzilla" de netejar: "No té goteres, ni racons, ni passadissos, ni altres problemes". "Sol·licitem que el Departament accepti aquests nous espais que el hi oferim doncs en ells sí que es pot garantir la salut i la seguretat de l'alumnat i professorat", diuen a la resposta al requeriment.

L'equip de govern sosté que aquests espais alternatius fora de l'àmbit de l'escola "serien molt més funcionals i segurs" perquè, "a diferència" de les instal·lacions del col·legi, són espais "moderns, que es troben en bones condicions i estan equipats amb tots els serveis necessaris.

"La nostra prioritat és la salut de totes i cadascunes de les persones que fan un ús regular de la llar d'infantils i de l'escola, i aquesta és la nostra màxima preocupació i el fonament principal de la decisió de no obrir ", al·lega l'equip de govern que subratlla, a més, que l'escola està "obsoleta" i compta amb barracons "permanentment provisionals".

Tot i això, reiteren, no s'oposen a traslladar l'activitat educativa "en llocs en millors condicions d'higiene i salubritat, on aquesta seguretat, no només d'espai, pugui ser garantida".

Segons Saurina, d'aquesta manera el municipi "s'acostaria" a la petició del Departament però deixa clar que l'ajuntament aposta per no reobrir i traspassa la responsabilitat a Educació. En aquest punt, l'alcalde recorda que a l'escola de Sant Esteve de Guialbes (Pla de l'Estany) han detectat un possible cas de coronavirus en una professora. Es tracta d'una població propera i Saurina explica que molts veïns del municipi "fan vida" a Bàscara.

Pocs alumnes

L'alcalde de Bàscara exposa que la sol·licitud d'assistència a l'escola Joan Reglà i a la llar d'infants és "baixa", com a la majoria de centres educatius. Per això, qüestiona que la reobertura dels centres educatius sigui una solució per a la conciliació laboral i familiar. "Val la pena arriscar-nos per tan poca gent?", es pregunta Saurina.

En aquest sentit, reclama a Educació "començar a treballar" per definir com serà el retorn a les aules al setembre i tenir el dispositiu enllestit el 30 de juny: "Tinguem les idees clares perquè es parla de més aules i més professors, i tot això costarà molt de gestionar, com més aviat comencem i tinguem la proposat, millor".

Aquí és on Saurina posa el focus en els esforços que fan els ajuntaments de municipis petits per mantenir les escoles i carrega contra el Departament per no tenir-los en compte "per a res".

A la resposta al requeriment, l'equip de govern de Bàscara remarca que només dues famílies, amb un total de tres alumnes, van demanar assistir a la llar infantil i es van fer enrere quan els van informar sobre les mesures de seguretat que s'haurien de complir al centre.

La petició de retorn a classe a l'escola Joan Reglà va ser de deu alumnes dels 124 que hi ha (un 8%). A més, defensen que l'ajuntament "ha garantit en tot moment el dret a l'educació de tot l'alumnat" facilitant ordinadors a les famílies que no en tenien o facilitant la connectivitat WIFI per "seguir amb l'activitat formativa i d'acompanyament emocional de manera virtual".