Marta Rodeja: «Si ho pots trobar a la botiga del teu veí, no li compris a algú que no coneixes»

El municipi de l'Escala espera amb expectació l'arribada de l'estiu i l'inici de la temporada turística en un context nou i no exempt de dubtes i incertesa, com expressa Marta Rodeja, la regidora de Promoció Econòmica i Turisme.Marta Rodeja fa un seguiment exhaustiu de totes les mesures que cal aplicar per recuperar la normalitat a l'Escala, seguint les línies d'un pla de xoc per a la reactivació econòmica i social del municipi.

Com es presenta l'estiu?

La incertesa hi és. És evident que serà un estiu difícil d'imaginar. Pensem que pot anar mitjanament bé, perquè confiem en les segones residències i amb el turisme de proximitat. També és cert que el turisme nacional no cobreix tot el turisme internacional que rebem. Treballem sobre suposicions i és difícil de preveure com anirà, perquè la situació és molt nova.

Com preparen la temporada?

Per a nosaltres és important que el municipi estigui a punt no només per al turista sinó també per al vilatà. Entenem que totes les àrees són molt transversals i estan molt vinculades al turisme i a la població. És molt important el pla de xoc i de reactivació econòmica i social que vam aprovar fa uns dies, amb setze de disset vots. Pel que fa a les platges, per exemple, hem creat una comissió que treballa sobre l'aplicació del nou protocol de l'ús de les platges.

De quina forma s'aplicarà el protocol?

Farem una contractació d'un personal nou, que de moment no sabem si en direm agents cívics o agents de platges, que tindran la funció d'informar sobre el protocol i sobre com s'ha de comportar la gent a la platja, perquè de ben segur que hi haurà dubtes. Creiem que és necessària la figura de l'informador de platges.

Quantes persones formaran aquest equip i quan començaran a treballar?

Les dates exactes no les tenim encara, tot dependrà de com vagi el procés de selecció. Entenem que seria ideal si pogués ser de 15 de juny a 15 de setembre. Pel que fa a la plantilla, hem de mirar quins horaris tindran i quantes persones per platja hi haurà. Estem fent els càlculs i pot ser que siguin entre deu i quinze, a determinar segons les necessitats.

Quins són els requisits?

La nostra idea és poder contractar persones del municipi, persones que altres temporades tenien feina i que ara no en tenen a causa de les circumstàncies. Volem ajudar a donar ocupació des del consistori, ser promotors en aquest sentit. Hi ha restaurants, per posar un exemple, que potser altres anys podien agafar cinc persones i aquest any passen amb tres. Creiem que la taxa d'atur serà una mica superior i d'alguna manera volem pal·liar-ho.

L'impacte econòmic i social de la Covid-19 es pot pal·liar amb el pla de xoc?

Aquesta és la idea. Té una part social, per fer front a la realitat més crítica de la societat, i una part de reactivació econòmica, amb ajudes a comerços i empresaris. Traiem una campanya de promoció tant turística com també centrada en el comerç local. A més, hem previst fer una contractació de grups musicals per dinamitzar els nuclis urbans, tant l'antic com el de Riells, per tal que, a l'estiu, siguin espais més agradables per passejar i per comprar.

Quin és el missatge en aquesta aposta per la proximitat?

Preparem una campanya, a les xarxes socials i en la premsa, amb la idea de transmetre que hem de potenciar el comerç local, perquè és un comerç que s'ha de cuidar. Si pots comprar a la botiga del teu veí, no li compris a algú que no coneixes. Per donar vida als comerços de l'Escala, cal animar la gent a comprar. Els negocis de l'Escala han treballat molt malgrat les circumstàncies i, d'alguna manera, cal premiar-los. Hi destinem recursos amb la campanya promocional i també ajudant les empreses i els comerços perquè tinguin materials de protecció. Els ajudem també en la digitalització o en les reformes que hagin de fer.