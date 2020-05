L'agró blanc i el bernat pescaire podrien criar per primera vegada als aiguamolls de l'Empordà

Els aiguamolls de l'Empordà podrien viure la cria de dues espècies d'ocell per primera vegada a la seva història. Es tracta de l'agró blanc i el bernat pescaire, dues espècies que es traslladen cap a la zona del Mediterrani una vegada al centre d'Europa baixen les temperatures.

L'agró blanc és un ocell de grans dimensions -pot arribar als 90cm d'alçada i l'envergadura de les seves ales és d'1,90 metres-. Té les plomes són de color blanc i s'alimenta de peixos, insectes i ratolins que caça en zones d'aigua poc profundes, com ara els aiguamolls de l'Empordà. A Catalunya, fins ara només s'havien registrat cries d'agró blanc al Delta de l'Ebre. Aquesta primavera, però, la situació podria canviar, ja que el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà, Sergio Romero, ha afirmat que aquest ocell "està fent el niu" i tot porta a pensar que podria criar properament. Si ho fes, seria la primera vegada que es veurien cries d'agró blanc en aquesta zona.

Igual que l'Agró blanc, el Bernat pescaire, un tipus d'ocell més comú i que ja cria en altres punts de Catalunya, també està recollint material per preparar el seu niu. Si acaba posant ous, també seria la primera vegada en fer-ho a l'Alt Empordà.

El director del parc natural, Sergio Romero, creu que hi ha dos motius que han contribuït en aquest fet: les pluges d'aquest 2020 i la tranquil·litat que hi ha pel confinament. Aquests dos elements també haurien contribuït a augmentar el nombre d'exemplars que hi ha aquesta primavera.

Els corriols camanegres s'estenen per la platja

Aquesta tranquil·litat que ha donat el confinament, ha portat a altres espècies a ampliar la seva zona de cria. Una d'elles és el corriol camanegra, un ocell que habitualment ja nidificava als aiguamolls, però que aquest any ha decidit "colonitzar" més tram de platja que l'utilitzada habitualment.

Romero creu que això es deu al fet que durant dos mesos la gent no ha anat a passejar els gossos a la platja de Castelló d'Empúries, on hi ha la zona dels aiguamolls. El corriol camanegra és un ocell molt petit que nidifica directament a la sorra, fent un petit clot. Allà hi posa els ous i, a simple vista, passen inadvertits.

De tota manera, els gossos quan surten a passejar per la platja noten l'olor dels pollets i acaba espantant als adults i impedint que el niu prosperi. Per això, Romero ha remarcat "la importància de la senyalització a les platges" que fa el parc natural, ja que indica les zones on aquest ocell ha decidit posar els seus ous per tal que la gent no s'hi acosti i molesti.

L'any passat van arribar a comptar 62 parelles de corriols camanegres als aiguamolls. De fet, Sergio Romero ha destacat que compten amb "la segona població més important de Catalunya" d'aquesta espècie d'au. Ara calculen que aquest any podrien superar els nius de l'any passat.

Aquesta "colonització" del corriol camanegra és tan sols un exemple més de l'augment d'exemplars que hi ha aquesta primavera als aiguamolls de l'Empordà. Sergio Romero ha afirmat que això "no vol dir més biodiversitat", ja que el tipus d'aus són les mateixes que tots els anys, però sí que hi ha més quantitat d'animals.

Mesures restrictives per a l'obertura

Amb l'entrada a la fase 1 del pla de desconfinament, el parc natural tornarà a obrir les seves portes. Tot i així, Sergio Romero ha apuntat que faran "una regulació molt estricta de la quantitat de gent que podrà venir" per no espantar als animals que hi ha actualment. A més, per raons higièniques no obriran els observatoris que hi ha al llarg dels itineraris. "No ens podem responsabilitzar de la neteja d'aquests espais", ha afegit el director del parc.

Sergio Romero també ha demanat a la societat que aprofiti el desconfinament per "aprendre a conviure amb els animals". El director del parc ha alertat que hi ha moltes espècies que s'han adaptat a diversos espais que fins ara estaven predominats per humans i "s'han relaxat".

Per això ha demanat a la gent que una vegada torni a sortir al carrer ho faci "amb cura". Un dels consells que dona és "anar més lents" quan conduïm per la carretera o "no acostar-nos a depèn de quina zona" com ara a prop d'un niu d'ocells per "mantenir el respecte" amb altres animals.