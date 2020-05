El PIB de Figueres podria caure un mínim del 7%

L'Ajuntament de Figueres ha presentat les mesures de xoc de la primera fase del pla per reactivar l'economia de la ciutat i per pal·liar els efectes de la Covid-19. Els objectius principals d'aquest pla són: recuperar com més aviat millor els nivells d'activitat i ocupació previs a la declaració de l'estat d'alarma; impulsar l'activitat empresarial sostenible generadora d'ocupació; garantir l'eficiència i l'eficàcia en cas de noves contingències; i preservar els nivells d'ocupació de la ciutat.

En el darrer ple municipal, el regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, va informar de la contractació de l'empresa YG Companies Consultores SL perquè dissenyés un pla de reactivació econòmica. L'anàlisi prèvia realitzada indica que l'impacte de la Covid-19 a l'economia figuerenca serà entre el 7,1 i el 10% del PIB, que actualment està situat als 1.046 milions d'euros. El sector més afectat és el que té més pes econòmic a la ciutat, el sector serveis. En paraules del regidor, és el resultat de tenir «una comarca del monocultiu» i, per això, va indicar que «des de promoció econòmica treballem en un canvi d'aquest perfil econòmic que tenim a la comarca, que és dramàtic, i ho serà en els pròxims mesos».

El pla està dividit en tres fases, la primera és la que ja ha començat i es preveu que duri fins després de l'estiu.

En aquesta primera fase s'inclouen unes 30 mesures, agrupades en diferents àmbits: Línia d'ajuts a comerços per a la implantació de mesures anti Covid; Formació interna al personal de l'àrea d'Ocupació; Suport a l'actualització de les empreses i comerços en TIC; Ampliacions de l'espai de terrasses sense cost addicional; o priorització de compres locals per part de l'Ajuntament, per citar-ne algunes.

Un cop hagi passat l'emergència econòmica, des de l'estiu i fins a mitjans de l'any que ve, s'engegaria l'etapa de reactivació i d'enfortiment del teixit econòmic figuerenc. A partir de 2021, i amb una previsió de dos anys, s'iniciaria el desplegament dels canvis que han de diversificar el model econòmic de la ciutat.



Oposició

El govern, juntament amb tècnics municipals i membres d'YG Companies Consultores SL, va iniciar virtualment divendres passat una ronda de contactes amb l'oposició. La primera trobada va ser amb els regidors de Junts per Figueres, Carles Arbolí i Manel Rodríguez. Pel govern va ser «molt positiva» i va servir «per intercanviar opinions i aportacions per realitzar aquest pla». La segona i darrera trobada es va dur a terme dilluns amb els regidors de Ciutadans, Héctor Amelló i Elisabet Guillén.