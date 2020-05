Figueres inicia les trobades amb l'oposició per explicar el pla de reactivació econòmica

L'equip de govern ha iniciat avui una ronda de trobades amb els grups de l'oposició per tal d'exposar i intercanviar opinions sobre el pla de reactivació econòmica de la ciutat que s'ha presentat aquesta setmana. El pla de reactivació consta de tres fases i té com a objectiu recuperar els nivells d'activitat i ocupació previs a la declaració de l'estat d'alarma. En la primera fase, el pla de xoc, contempla 30 mesures immediates per evitar el tancament de negocis.

Avui ha estat el torn de la trobada amb el principal grup de l'oposició, Junts per Figueres. La trobada ha estat molt positiva i ha servit per intercanviar opinions i aportacions per implementar aquest pla. Els propers dies, la trobada serà amb Ciutadans.