El govern de Figueres externalitza un pla de reactivació econòmica

Al segon ple telemàtic de l'Ajuntament de Figueres s'ha donat compte d'una bateria de decrets d'alcaldia per fer front a la situació provocada per la Covid-19. Entre ells destaca la contractació dels diferents serveis per adaptar i posar en funcionament el pavelló Rafel Mora per a la gent sensellar. La cooperativa Suara Serveis SCCL s'ha contractat per gestionar i acompanyar a les persones que s'acullen; la Fundació Privada Altem pel servei de bugaderia; Gam España Servicios de Maquinaria SLU pel lloguer d'equip generador de calor de gasoil, dipòsit de combustible i estufa elèctrica; i Asia Market pel subministrament de material necessari.

Per una altra part, en aquest període de l'estat d'alarma, el govern, entre d'altres mesures extraordinàries, també ha adquirit 20.000 mascaretes de protecció individual a l'empresa Montaltmalla SL; 50 litres de gel hidroalcohòlic a l'empresa Carme Martínez Llonch; mascaretes tèxtils de dues capes nivell de protecció mínim FFP2 a Unilaboral Seguretat i Protecció SLU; i ha fet un contracte menor amb Vila Descans pel servei d'acollida i alimentació de mascotes.



Pla de reactivació econòmica

L'Ajuntament de Figueres ha contractat, per un cost de 14.800 euros + IVA, a l'empresa YG Companies Consultores SL per dissenyar un pla de reactivació econòmica post Covid-19. «Una empresa que ens està assessorant amb dades exactes per fer comparativa amb el que fan altres ajuntaments de Catalunya, de l'Estat, d'Europa i del món», va defensar al ple el regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga. El contracte té una duració de cinc setmanes, «la idea era iniciar el 20 d'abril i el 18 de maig tenir-ho tot per començar a treballar» i l'objectiu que es marca el govern municipal «volem empoderar els tècnics i contractar la millor empresa, estigui on estigui, perquè puguin donar resposta».

Des de Junts per Figueres, Jordi Masquef, considera que «les coses no es fan així» perquè «segons aquest decret es gasten 18.000 euros en redactar un pla que un cop redactat es veurà si es podrà implementar per l'equip tècnic de l'Ajuntament o per una empresa externa». Per Masquef això reflecteix «poca confiança cap els tècnics de l'Ajuntament i que ens hem d'anar a Barcelona a encarregar-ho». Quiroga li va respondre que «fer clientelisme de poble no sempre és efectiu, el que volem són els millors assessors per fer front a la crisi i l'empoderament dels tècnics és bàsic».



Modificacions de crèdit

El govern ha aprovat en solitari una modificació de crèdit per crear una subvenció nominativa a la Fundació Clerch i Nicolau. L'import de 27.000 euros surten de la partida de l'Oficina del Consumidor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que queda amb 15.000 euros. L'alcaldessa va defensar que es tractava d'una mesura urgent «per garantir la subsistència» de la Fundació. JxF va defensar la feina i necessitat de l'entitat però van votar-hi en contra per no compartir d'on extreien els diners, «fan servir la consignació anual de l'Oficina del Consumidor, un conveni que sapiguem no s'ha vist anul·lat i una Oficina que ha estat treballant durant l'estat d'alarma i que es preveu que tingui més feina quan s'acabi», va dir el regidor i conseller comarcal Josep Maria Bernils.

Per una altra part, el ple també va aprovar desviar els 150.000 euros de les partides «ajuts rehabilitació de façanes» per ampliar fins a 300.000 euros els ajuts als establiments comercials perquè adaptin els locals a les mesures de seguretat que es recomanen per frenar el contagi de coronavirus. En un principi s'havien anunciat 200.000 euros però, s'ha augmentat perquè, tal com explica l'alcaldessa, «hem tingut un allau de trucades interessant-se».



Mocions

Ciutadans ha presentat tres mocions de les quals només ha aconseguit l'aprovació de la qual demanava l'agraïment a professionals que desenvolupen tasques per afrontar la crisi de la Covid-19 i la protecció efectiva dels mateixos davant actes d'assetjament. JxF ha donat el seu suport i el govern s'ha abstingut perquè «no tenim constància que a Figueres hi hagi hagut aquests atacs a personal sanitari o professionals de serveis essencials, si fos així ho haguéssim denunciat», ha dit l'alcaldessa. Qui ha informat que s'està estudiant i seguint les negociacions amb els sindicats per gratificar la feina d'aquells treballadors públics, essencials i sanitaris que «han estat al peu del canó».

El partit liberal ha presentat una proposta per rebaixar els sous un 25%, que ha estat rebutjada, i una proposta per crear un fòrum per a la reactivació econòmica i social. Tal com ha explicat el portaveu Héctor Amelló, aquest fòrum inclouria «a càrrecs electes amb representació en el consistori, els principals agents econòmics i socials de Figueres així com membres del teixit associatiu i la ciutadania» i els seus objectius serien «elaborar propostes, accions i iniciatives que permetin minimitzar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la ciutat; assegurar-se que s'executen les propostes; i elaborar un informe trimestral sobre l'estat de les mateixes».

El regidor Quiroga ha justificat el vot negatiu del govern referint-se a la contractació que han fet per avaluar la situació econòmica, «amb l'estudi que estem fent es vol arribar a un «foro» que no sigui una assemblea espartana» i ha afegit que «volem una estratègia comarcal amb els principals agents de la comarca més el Consell Comarcal, consensuada i treballada per tots els professionals i tècnics de la comarca».