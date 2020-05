La Guàrdia Urbana de Figueres identifica tres dels intrusos de la piscina municipal

La Guàrdia Urbana de Figueres ha identificat a tres de les persones que la setmana passada van ser enregistrades mentre es banyaven a la piscina municipal després d'haver-hi accedit saltant la tanca de protecció. La policia local ha iniciat els tràmits per a sancionar-los, ja que van entrar en una instal·lació que estava tancada al públic. Els intrusos van increpar al personal de l'Hospital de Figueres quan aquest els va retreure l'acció en plenes restriccions pel coronavirus. Les persones identificades (19, 24 i 27 anys) viuen en un habitatge ocupat de la ciutat.



La Guàrdia Urbana està tramitant les denúncies "per desobediència a les restriccions per l'estat d'alarma i també per l'ordenança de civisme i convivència pel fet d'haver entrat en instal·lacions municipals fora d'horaris autoritzats i, a un d'ells, per donar dades d'identificació falses", segons ha fet públic l'Ajuntament.





