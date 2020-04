La Policia Local de Llançà estrena vehicle grua

La Policia Local de Llançà ha estrenat aquesta setmana un nou vehicle grua. L'anterior, tenia trenta anys i "gairebé no podia arrossegar els cotxes", explicava Jaume Simón, sotsinspector del cos de policia local de Llançà, i afegia que "realment era molt necessari tenir aquest nou vehicle. A l'estiu, sobretot, tenim molts cotxes mal aparcats, que obstaculitzen la circulació i que estacionen davant de guals". El nou vehicle, aquest dilluns 27 d'abril al matí, encara circulava amb la matrícula vermella, a l'espera de la definitiva.

El parc mòbil del cos de policia de Llançà està dotat de 4 vehicles: un tot terreny, una furgoneta i dos turismes. "Tenim necessitat de canviar alguns automòbils que porten molts quilòmetres, funcionen les 24h". Fa pocs mesos es van quedar sense vehicles per patrullar perquè estaven tots avariats: un Nissan Patrol i un Nissan Qashqai no havien passat la Inspecció Tècnica de Vehicles; i a un altre Qashqai, el més nou de la flota, li fallava l'alternador. L'únic vehicle operatiu era una vella furgoneta, de l'any 1994, cedida per la Creu Roja. Des de l'Ajuntament, l'alcalde Francesc Gisset, deia que estudiaven el cost de renovar el parc mòbil. Una acció que ara per ara s'ha traduït en la renovació del vehicle grua.