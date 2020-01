Un sindicat alerta que la Policia Local de Llançà fa funcions que no li toquen

El sindicat SAP-PL de Catalunya té previst presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Llançà perquè entén que a la Policia Local se li han assignat unes competències que no li corresponen: el servei de cementiri. El sindicat, acollint-se a la legislació de Policies Locals, informa que «no és una funció policial l'obertura i el tancament dels cementiris, tenint en compte que aquesta tasca la desenvolupava, fins fa un temps, la brigada municipal de forma remunerada».

L'advocat Sergi Fernández, en representació del SAP-PL, reconeix que sí que és una competència policial el control i la vigilància d'aquest i de tots els equipaments municipals per tal d'evitar desperfectes, furts o actes vandàlics. Alhora, però, trasllada aquesta queixa de la plantilla: «L'obligatorietat d'anar cada matí a obrir i tancar la porta del cementiri queda fora de les competències policials». En espera de fer efectiu el contenciós administratiu, el sindicat ha interposat un recurs potestatiu de reposició, previ al tràmit judicial.

L'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, diu que discrepa d'aquesta queixa i addueix que el cementiri és un equipament que queda als afores del poble i, «igual que passa amb la resta d'equipaments municipals», ha de ser vigilat i supervisat per la Policia Local. «Hi ha hagut robatoris i furts i és necessari que els policies s'assegurin de fer una ronda al matí i una altra a la nit per tancar i vigilar que no quedi ningú a dins», ha assenyalat l'alcalde.

A banda d'aquesta reclamació, però, la Policia Local, a través del sindicat, ha expressat altres situacions laborals que generen malestar dins la plantilla, «principalment per manca de material per poder efectuar les mínimes tasques policials de forma adequada i manca de personal professional», segons Sergi Fernández.

De fet, una altra de les situacions que el SAP-PL considera greu i d'atenció urgent s'ha donat fa només uns dies, quan la Policia Local es va quedar sense vehicles per patrullar perquè estaven tots avariats. De cop, un Nissan Patrol i un Nissan Qashqai van quedar aparcats al dipòsit municipal perquè no havien passat la Inspecció Tècnica de Vehicles; i a un altre Qashqai, el més nou de la flota, li fallava l'alternador.

L'únic vehicle operatiu era una vella furgoneta, de l'any 1994, cedida per la Creu Roja, amb la qual els agents no volen circular perquè, segons el representant del sindicat, no està adaptada per fer tasques policials i emet gasos perjudicials. Durant molts dies, els policies van haver de fer únicament patrullatges a peu per aquest motiu. Ara, dos dels vehicles avariats ja han estat reparats, però l'alcalde ha admès que la flota de vehicles de la Policia Local és antiga i que des de l'Ajuntament estudien quan pot costar renovar el parc mòbil policial. «Valorem el cost de l'adquisició i també l'opció del renting», ha dit.