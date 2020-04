El Salt de la Caula mostra la força de la natura després de la pluja

A l'Alt Empordà hi ha dos salts d'aigua imponents, el de la Caula en el municipi de Boadella i les Escaules, i el del Fitó, en el terme de la Jonquera. La seva caiguda és llegendària per a molta gent de la comarca i també serveix per a marcar la força de la natura en episodis de pluges i aiguats.

El Salt de la Caula se'ns mostra en aquest vídeo amb tota la seva empenta i la caiguda a raig des de trenta metres d'alçada. El cingle calcari que li serveix de rampa ha patit els efectes de l'aigua i del pas del temps. El 17 de setembre de 2010 hi va haver un gran esllavissament de roques que va afectar el conjunt, tapant bona part de la gorga de bany del seu vas receptor.

En aquest espai hi ha un restaurant, tancat en aquests moments a causa de la Covid-19. Des de temps immemorials, la Caula ha rebut tota mena de gent, habitants reculats i empordanesos que gaudien del seu lleure. Fins i tot gent famosa com l'artista francès Marcel Duchamp (Blainville, 1887 - Neuilly, 1968) han admirat aquest racó impagable de la ribera de la Muga i que durant uns anys ha estat escenari del festival La Muga Caula.