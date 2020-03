La Fundació Salut Empordà tanca consultoris locals per disposar de més sanitaris

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha pres mesures per a poder tenir més professionals disponibles i reduir el risc de contagi del Coronavirus. D'una banda, han suprimit les pràctiques i formacions de professionals no titulats. També s'han anul·lat temporalment els consultoris locals que depenen de l'ABS l'Escala, d'aquesta manera els professionals de la salut disminueixen la itinerància i permet que els equips mèdics puguin desdoblar-se, reduint el contacte entre ells. També s'han reduït i reprogramat les consultes externes i intervencions.

A més, la FSE ha augmentat la seguretat i la neteja dels centres, ha pres mesures per minimitzar l'ús d'espais col·lectius i utilitzen els agents de protecció.

Martí Masferrer, gerent de l'Hospital de Figueres, explica que han habilitat entre 30 i 35 llits arran de la situació sanitària. Tanmateix, recorda que aquest centre «no disposa, de moment, de testos de coronavirus i tampoc disposa d'unitat de cures intensives. Els casos d'ingrés hospitalari s'han de derivar a l'Hospital Trueta o al Santa Caterina» i quan tenen un possible cas d'infecció per coronavirus actuen d'acord amb les indicacions de la Unitat d'Epidemiologia Cínica (UEC). Masferrer apunta la possibilitat d'obrir una «unitat de monitorització, si els altres centres se saturessin».