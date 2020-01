L'Ajuntament de Figueres torna a sancionar TEX Ampurdan amb 8.000 euros més

El govern de Figueres ha decidit sancionar amb 8.000 euros l'empresa TEX Ampurdan (Excavaciones Ampurdan 2000 SL) per l'incompliment en el termini de les obres al carrer Damas Calvet. Així ho va informar en el ple passat el vicealcalde Pere Casellas després que el regidor de JxF, Manel Fernández, li preguntés pel retard, des de l'11 de desembre passat.

«És una situació complexa», va respondre Casellas. Es tracta d'una empresa que darrerament ha treballat en cinc obres de la ciutat (plaça Tarradellas, carrer de la Jonquera, carrer Peralada, plaça de l'Escorxador i el carrer Damas Calvet) «i tan sols n'ha entregat una», va continuar explicant amb indignació el vicealcalde. «El d'aquesta empresa no té nom», Casellas assegura que, a més de les sancions que puguin interposar, faran tot el possible per expedientar l'empresa i prohibir que pugui tornar a tenir contractes públics amb l'Ajuntament de Figueres.

Segons el govern, des de l'equip tècnic municipal se'ls ha requerit explicacions «en diverses ocasions» i, davant la falta de resposta, finalment, «se'ls ha penalitzat amb 8.000 euros», va indicar Casellas. L'empresa, que ha presentat un recurs contra la sanció, va assegurar que aquest dimarts 21 de gener asfaltarien el carrer i finalitzarien les obres, degut al temporal registrat avui, la demora s'allarga.

L'actual equip de govern ja havia decidit interposar, el novembre passat, dues sancions a TEX Ampurdan «per la demora en l'execució de les obres de la plaça de l'Escorxador», indica el vicealcalde. Respecte a totes les obres que aquesta empresa està treballant a la ciutat s'estan fent els tràmits pertinents per aplicar sancions, si cal, «un aspecte que fins ara no es feia», destaca Casellas. Es tracta, per exemple, de les obres del carrer la Jonquera, 133 dies de demora; el carrer Peralada, 103 dies, o la plaça Tarradellas, que encara no té el certificat de final d'obra.



Canvis



Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, el govern s'està plantejant canviar els criteris en l'adjudicació de contractes menors de 400.000 euros i deixar de prioritzar sempre el criteri econòmic, com fins ara. «Fer-ho a preu ens ha portat aquí, així que espero poder fer-ho també amb judici de valor», considera Casellas.

Segons explica, la normativa prioritza el criteri econòmic, però dona altres opcions, «el que passa és que fins ara no es feia per criteri polític». El govern d'esquerres vol valorar també aspectes com l'experiència o la trajectòria de l'empresa a l'hora d'adjudicar una nova obra a la ciutat d'aquestes característiques i no que guanyi el concurs qui presenti l'oferta econòmica més baixa.