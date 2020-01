Interior alerta que el temporal de vent, neu, pluja i onatge és «excepcional i insòlit»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que Catalunya està davant un "episodi meteorològic excepcional i insòlit" on s'acumulen episodis simultanis de vent, neu, pluja i onatge que s'allargaran quatre dies des d'aquest diumenge fins dimecres. El cap d'àrea de predicció, Santi Segalà, ha explicat que el temporal s'ha deixat sentir de moment pel que fa al vent, que ha arribat als 90 i 100 km i onades que han arribat a superar els 7 o 8 metres d'alçada.



Les precipitacions aniran guanyant terreny fins "abraçar gran part de Catalunya" però les més importants seran a la part est de Catalunya, sobretot les comarques del nord-est i el prelitoral i litoral. Es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat a les comarques del Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, Pirineu i Pre-pirineu més oriental on la neu podria arribar als 2 metres a més de 2000 metres d'alçada. Aquesta tarda, nit i propera matinada dins les comarques de Girona poden quedar zones amb aire força fred amb cota de neu als 500 o 600 metres. Dimarts a la tarda i dimecres al matí s'espera que creixi la intensitat de les precipitacions.





Les ?? superaran els 4 metres a molts punts del litoral fins dimecres. S'han enregistrat alçades màximes d'onada:

? 5 m a la boia de Barcelona.

? 12 m a la boia del cap de Begur (està més mar endins).

?? de @Oriol_RB al Pont del Petroli, Badalona. pic.twitter.com/IteEE26bjA — Meteocat (@meteocat) January 20, 2020