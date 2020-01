El Port Esportiu de Roses licita renovació de pantalans, boies de fondeig i control d'accés

El Port Esportiu de Roses treu a concurs tres licitacions per a la contractació de subministraments i manteniment de diversos serveis. Concretament, es tracta del servei de boies de fondeig per a les temporades 2020 i 2021, la renovació de maquinària i control d'accés de l'aparcament de les instal·lacions i la renovació del paviment de pantalans flotants. Les empreses interessades poden presentar les seves propostes fins al proper 4 de febrer.

La contractació referent a la millora dels pantalans consisteix en el subministrament i muntatge dels elements necessaris per renovar les fustes dels pantalans flotants A, B i C del port esportiu, amb tarimes flotants de material sintètic de gran durabilitat i que no requereixin manteniment amb pintures o vernissos. El pressupost de la licitació és d'un total de 108.900 €.

Pel que fa al servei de fondeig, es contracta la instal·lació, manteniment i desmuntatge dels elements necessaris per al fondeig a les platges i cales de Roses indicades al pla d'usos de temporada per als anys 2020 i 2021. També s'inclou el muntatge dels perímetres dels camps de fondeig amb les boies corresponents i la reubicació d'aproximadament uns 50 fondejos ja existents, per tal de situar-los a l'interior dels polígons definits a cada platja/cala. El pressupost amb què compta aquesta licitació és de 158.510 € per als dos anys de servei.

La darrera contractació consisteix en el subministrament, instal·lació i posada en marxa de la maquinària i sistemes de control d'accés de l'aparcament del port esportiu i el manteniment global dels equips, instal·lacions i sistemes objecte del contracte, amb un pressupost de 84.700€. El període de presentació de propostes finalitzarà el proper 4 de febrer.