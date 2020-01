Figueres inverteix en canviar els seients del pavelló Rafel Mora i millorar les grades

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat els treballs de millora de diferents elements del pavelló d'esports municipal Rafel Mora. A l'exterior del pavelló l'Ajuntament ha realitzat en les darreres setmanes la instal·lació d'una barana a les escales i la rampa que dona accés a l'entrada principal de l'equipament pel carrer Joaquim Cusí. També s'han executat treballs de pintura general a la façana exterior de la instal·lació.

A més d'aquests treballs, l'Ajuntament de Figueres també ha procedit a fer millores a l'interior de l'equipament esportiu amb la instal·lació de nous seients a l'espai de la graderia.

Pròximament l'Ajuntament de Figueres té previst la substitució de la barana d'obra de la graderia de públic de l'equipament mitjançant l'enderroc del muret de 37 cm d'alt de la barana i el desmuntatge dels tubulars d'acer que conformen la resta de la barana per instal·lar-hi una barana totalment transparent amb mòduls de vidre.

Aquesta actuació permetrà millorar substancialment la visibilitat de la pista del pavelló perquè la totalitat de la barana serà transparent, mentre es manté la seguretat dels usuaris de la instal·lació.

El regidor d'Esports, César Barrenechea, ha destacat: "El pavelló Rafel Mora, com d'altres equipaments, estaven mancats d'inversió en el manteniment. Des del Govern ens hem fixat com a objectiu posar al dia les nostres instal·lacions per tal que clubs i esportistes de la ciutat puguin entrenar i competir en condicions".