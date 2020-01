El comerç de Figueres veu bé la rebaixa de la zona blava però «falten moltes places»

Els comerciants de Figueres veuen bé la rebaixa del 40% que l'Ajuntament ha fet en les places d'aparcament de zona blava que hi ha a la ciutat. Malgrat tot, des del sector asseguren que no deixa de ser un acte "de cara a la galeria" ja que el problema és que "falten moltes places" a la ciutat. De fet, asseguren que els negocis de la capital alt-empordanesa "s'han ressentit molt" de la supressió d'aparcaments de zona blava especialment al centre de la ciutat els darrers anys. El president de Comerç Figueres Associació, Lluís de Anguera, explica que eliminar-les per afavorir la càrrega i descàrrega o les zones verdes "allunya els compradors". De Anguera també s'ha queixat dels alts preus dels lloguers de locals a la ciutat.

La mesura de rebaixar la zona blava que va anunciar l'Ajuntament de Figueres fa pocs dies no és suficient, a criteri dels comerciants de la ciutat. Malgrat que la veuen amb bons ulls, asseguren que "no soluciona el problema", perquè el que cal és ampliar les places d'aparcament que s'han anat suprimint els darrers anys. Per això, exigeixen que es contempli la possibilitat de crear-ne més, ja que les actuals "estan sempre plenes", especialment els caps de setmana.

A més, adverteixen que haver convertit alguns carrers de la ciutats en espai només per a vianants també ha afectat als establiments. El president dels comerciants figuerencs, Lluís de Anguera, assegura que si es torna obrir el trànsit en llocs com el Carrer Nou "afavorirà l'afluència de clients i per tant incentivarà la creació de negocis".

De fet, treure el trànsit d'alguns carrers de la ciutat "divideix" els comerciants, ja que una part del gremi pensa que pot afavorir el flux de compradors, però altres pensen que no. De Anguera n'és contrari i recorda que llevat d'algunes zones properes a la Rambla a la resta "no ha funcionat".

Per tot plegat veu com un gest "de cara a la galeria" haver rebaixat un 40% el preu de les zones blaves actuals, i haver donat gratuïts els primers quinze minuts. "Tot i això cal destacar que és una bona mesura", assenyala de Anguera.



Uns lloguers massa alts



El president dels comerciants ha explicat que el principal problema que té el sector en moltes ocasions és l'alt preu que han de pagar de lloguer alguns establiments. De Anguera es queixa que això "tira enrere" moltes persones que tenen la voluntat de posar un negoci a Figueres.

Segons el president del gremi, aquesta és la principal causa per la què moltes empreses acaben tancant. "A vegades es fa impossible tirar endavant amb els preus que s'han de pagar. Cal posar facilitats i abaratir els lloguers de locals comercials seria una bona opció", ha explicat.



"Bons números malgrat tot"



A Figueres els comerciants han acabat "relativament contents" amb els números a finals d'any i comencen les vacances "amb il—lusió i bones perspectives". El president de Figueres Comerç Associació, Lluís de Anguera, explica que malgrat que ha estat un any "convuls". En aquest sentit, de Anguera explica que "es va notar" un baixada del comerç francès durant les protestes dels Armilles Grogues, però no pas en els diferents talls dels CDR's o de Tsunami Democràtic a la Jonquera.

En relació amb el nou govern municipal, el president dels comerciants figuerencs explica que "encara és aviat" per valorar com està funcionant. En relació al canvi de recorregut de la Cavalcada de Reis – aquest any acabarà a la Rambla – de Anguera ho veu "positiu", ja que hi cap més gent i pot afavorir a les vendes d'última hora al centre.