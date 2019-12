«La màgia del desembre»

El Nadal és una època sonada, una màgia envolta les places dels carrers i les ciutats. Desitjos que s'escriuen i la mirada posada en la màgia i els ulls dels més petits. També són dies d'esperança, de família i amics, de llums, de pessebres, tions i caganers. I ja hi tenim els dies destacats a l'agenda: el sorteig de la Grossa, de la Loteria Nacional, la Missa del Gall, l'Home dels Nassos, el dia de fer cagar el Tió i la Cavalcada de Reis. Són dies de brindis, de celebrar la vida i de recordar aquells que no ens hi poden acompanyar però que, igualment, formen part de nosaltres. També són dies de solidaritat, amb una marca recent al calendari amb la passada Marató de TV3 que, any rere any, ens uneix a tots per avançar. Però, sobretot, són dies de balanç de l'any que aviat deixarem enrere i també dies per pensar en el nou full de ruta per al 2020 que ja s'acosta.

La ciutat de Figueres fa dies que ha tenyit els seus carrers amb l'olor nadalenca, donant el tret de sortida el primer cap de setmana de desembre amb l'encesa dels llums nadalencs i la inauguració del Mercat de Nadal situat, com sempre, a la nostra estimada Rambla. La veritat és que tots els que ens hem passejat per la ciutat en els darrers caps de setmana hem comprovat el goig que fa veure els carrers plens de gom a gom un dissabte a la tarda. Els uns passejant pels carrers fent les compres nadalenques, d'altres berenant a la plaça de l'Ajuntament mentre es retroben amb amics i familiars que venen per Nadal, alguns que coneixen les històries que hi ha darrere cada llum dalinià i d'altres, passejant pel Mercat de Nadal comprant el vesc per regalar a les famílies, renovant alguna peça del pessebre, comprant la nadala o, simplement, asseguts a les taules veient com els més petits juguen als inflables.

En general, doncs, en aquests darrers dies hem pogut viure l'esperit nadalenc que és propi dels carrers de totes les ciutats que amb l'agenda de les activitats nadalenques fan que la seva gent es concentri al carrer el mes de desembre i principis de gener. El calendari escolar fa que les vacances de Nadal, i amb elles l'esperit nadalenc, es tanqui just un dia més tard de l'arribada de Ses Majestats, una data esperada per a tots i totes. Però, quina decepció en veure que a partir del dia 24 de desembre la Rambla de Figueres quedarà buida d'esperit nadalenc que haurem viscut tots aquests dies. On trobarem aquest espai per trobar-nos i envoltar-nos d'aquesta màgia amb familiars i amics que ens visitaran a la ciutat durant les festes? I les paradetes d'artesans que després de festes es posaven en els llocs de les figuretes dels pessebres, les nadales i els tions?

Segurament ens faltarà un espai però, ens retrobarem a la Factoria Lúdica, a les activitats nadalenques dels barris i a l'esperada rebuda de Ses Majestats.

A tots, molt bones festes i un 2020 ple de salut!