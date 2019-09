El Govern atorga ajuts per a la dinamització territorial a 30 pobles de l'Alt Empordà

El Govern, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran del Departament de la Presidència, ha atorgat les subvencions per a la dinamització territorial 2018-2019 a 410 municipis de 38 comarques. A l'Alt Empordà, són trenta els municipis beneficiaris.

De moment, l'executiu ha notificat la resolució provisional als ens locals mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.



Ara, les entitats proposades com a beneficiàries, podran formular les al·legacions convenients en el termini de 10 dies hàbils així com presentar la documentació tècnica necessària. La resolució definitiva es publicarà el proper mes de novembre. En la convocatòria, que es va obrir el passat 31 de maig, s'hi han presentat un total de 502 sol·licituds. La proposta de resolució provisional estableix que la quantitat màxima de les subvencions és de 50.000€ per cada ajuntament sol·licitant.



L'objectiu d'aquests ajuts de dinamització és la definició i execució d'accions prioritàries que comportin un valor afegit important pels municipis per tal d'afavorir la dinamització territorial i la igualtat d'oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.



Per vegueries, han estat beneficiaris 56 municipis de la Catalunya Central, 29 de les Terres de l'Ebre, 92 de Girona, 104 de les Terres de Lleida, 11 del Penedès, 53 de l'Alt Pirineu i Aran, 63 del Camp de Tarragona i 2 de Barcelona.



Relació dels municipis de l'Alt Empordà beneficiaris dels ajuts: