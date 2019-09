Junts per Figueres reclama al quadripartit que reactivi el pla de xoc contra la inseguretat

JUNTS PER FIGUERES

Una de les accions policials del pla de xoc en l'anterior mandat. JUNTS PER FIGUERES

Junts per Figueres ha fet públiques les dades oficials de criminalitat corresponents al semestre de gener a juny del 2019, en què es mostra un descens dels delictes. L'equip de Jordi Masquef s'acull al pla de xoc contra la inseguretat que va posar en marxa mentre va ser alcalde per constatar l'evolució d'aquests resultats delinqüencials a la ciutat de Figueres:



Robatoris amb violència i intimidació: -16%

Robatoris amb força en establiments comercials: -22,1%

Robatoris amb força en domicilis: -50%

Furts: -22,5%

Robatoris de vehicles: -7,1%

Total d'infraccions penals: -10,5%

«En aquests sis mesos, Figueres va ser la segona ciutat de la demarcació de Girona, després de Lloret de Mar, amb millors resultats. Per fer-vos una idea, a Olot els delictes van créixer un 11,2%; a Salt, un 12%, i a Girona ciutat, quasi un 1%», s'exposa en un comunicat que ha fet públic Junts per Figueres.



Lectors de matrícules i lluita contra l'incivisme

El grup figuerenc a l'oposició ha volgut aprofitar aquestes dades per «exigir» al govern quadripartit que recuperi el pla de xoc contra la inseguretat aplicat en l'anterior mandat. També demana que «en els pressupostos del 2020 s'hi incorporin partides per adquirir lectors de matrícules als accessos de la ciutat, nous sistemes de videovigilància i la incorporació d'agents de mobilitat per facilitar que els policies de la Guàrdia Urbana es puguin centrar en la lluita contra l'incivisme i la delinqüència».

El partit de Jordi Masquef conclou: «Deixem-nos d'invents amb serenos sense formació ni competències i donem continuïtat a una aposta seriosa que ja ha donat els primers resultats».