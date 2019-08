El BOE publica el nom d'una trentena d'alt-empordanesos morts als camps nazis

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat, aquest divendres 9 d'agost,un suplement de notificacions del Ministeri de Justícia amb el llistat de ciutadans espanyols morts en els camps de concentració de Mauthausen i Gusen, i en altres camps satèl·lits, elaborat per un equip d'investigació després de la confrontació dels llibres corresponents que es custodien en la seu del Registre Civil Central, a Madrid. A partir d'aquesta publicació, s'estableix un període per a la presentació d'al·legacions per part de totes les persones interessades.



En el llistat, en una primera revisió, hi trobem 28 alt-empordanesos que van perdre la vida en aquests camps de concentració:



A Gussen

A Mathausen

A Dachau

A Hartheim

A Buchenwald

A Neuengamme

Juan Renart Vilanova, de Bassegoda, AlbanyàArmengol Romanach Colli, RosesPedro Sirecas Geli, Avinyonet de PuigventósJeronimo Tubert Fonts, BiureJoaquim Clos Reig, VilabertranJuan Lluis Mas, L'EscalaRamon Pont Serra, AgullanaJosé Allueva Millán, FigueresIgnacio Fabregat Calatayud, PortbouPedro Juanola Nogués, Arenys d'Empordà, GarrigàsTomas Marmaneu Gratacós, FigueresLiberto Parona Quintana, L'EscalaPedro Parona Quintana, L'EscalaJose Planas Vila , Vilademar (?)Juan Aldrich Teixidor, Villadelmar (?)Juan Renart Vilanova, Bassegoda-AlbanyàJuan Pages Ganollers, L'EscalaJosep Corti Sampietro, L'EscalaJosé Camps Sala, BiureFrancisco Estela Caballo, L'EscalaVicente Gene Llanet, FigueresRafael Sado Freixa, VilamallaJuan Coronas Pujadas, FigueresValentin Garcia Menier, FigueresFernando Falco Gali, El Port de la SelvaEnric Puigmal, Maçanet de CabrenysTomás Rigall Roura, CabanellesJosep Verdaguer, Maçanet de CabrenysSobre aquest tema, l' ha publicat, recentment, un llibre amb la història personal de moltes d'aquestes víctimes de l'horror nazi.Trobareu la llista sencera en el següent enllaç: