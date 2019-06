Junts per la Jonquera i el PSC arriben a un pacte de govern per als propers quatre anys

Junts per la Jonquera i el PSC han signat, aquest divendres 7 de juny, un acord de govern que permetrà a Sònia Martínez repetir com a alcaldessa. Ambdós grups polítics han avaluat els programes electorals i han conclòs que durant aquesta legislatura «culminaran projectes, fruit del treball conjunt d'ambdues formacions i s'executaran d'altres amb l'objectiu comú del benestar dels jonquerencs i jonquerenques». «Davant la necessitat d'erigir-nos en un govern fort i estable durant els propers quatre anys, que culmini tots aquests projectes, cal un pacte de govern», segons s'explica en l'acord de govern. L'acord l'ha signat, per part del PSC, el regidor Narcís Quintana.



Els dos grups municipals es comprometen a treballar intensament pel bon govern de la Vila de la Jonquera i pel benestar i seguretat dels jonquerencs i jonquerenques, sobre la base dels programes electorals de Junts per la Jonquera i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Les prioritats seran:

La lluita contra la inseguretat ciutadana i el benestar dels jonquerencs i jonquerenques amb l'establiment de noves mesures que reforcin la seguretat i el compliment de les ordenances.

Suport a les entitats culturals, socials i esportives de la vila, augmentant-ne les subvencions.

La millora de la neteja i manteniment dels carrers i dels parcs.

El reforç de la neteja i el manteniment del riu.

La cerca de programes que permetin la contractació d'agents cívics per combatre l'incivisme a la població.

per combatre l'incivisme a la població. Dur a terme les accions establertes en el pla de desenvolupament local i comercial per promocionar la Jonquera com un espai de turisme de cultura i natura.