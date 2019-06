El Grup Tramuntana inverteix 3,5 MEUR per ampliar el seu hotel de la Jonquera

El Grup Tramuntana ha invertit 3,5 milions d'euros (MEUR) per remodelar i ampliar l'hotel que gestiona a la Jonquera. Les obres han permès doblar les habitacions que l'establiment tenia fins ara, passant de les 43 a les 80. En paral·lel, s'ha apostat per una unitat estètica (amb una façana de panells de colors on destaca el groc, característic de la companyia). El nou hotel, situat a tocar de l'N-II de la sortida de l'autopista AP-7, disposa de 80 places de pàrquing –de les quals, 30 soterrades- i una sala de convencions per poder acollir presentacions de productes, reunions de treball o formacions. Amb aquesta inversió, el Grup Tramuntana referma la seva aposta per l'hostaleria i ja gestiona 210 llits repartits en diferents gammes d'allotjaments.

L'Hotel Tramuntana de la Jonquera, un establiment de tres estrelles, es va inaugurar el 2008. Ara, onze anys després, la companyia ha decidit ampliar-lo i remodelar-lo íntegrament. Les obres han suposat una inversió de 3,5 MEUR i han permès passar de les 43 habitacions inicials a les 80. A més, s'ha apostat també per una unitat estètica (amb panells on predomina el groc, el color corporatiu del Grup Tramuntana).

Entre d'altres, el nou hotel disposa d'smarts TV i wifi gratuït (tant a les habitacions com a les zones comunes). En total té 80 places d'aparcament, de les quals 50 són en superfície i les 30 restants, soterrades. A més, també té connectors per a cotxes elèctrics. A més d'un bar i terrassa, disposa d'una sala de convencions i reunions –amb capacitat per a 50 persones- per poder acollir presentacions de productes, reunions de treball o formacions.