Els usuaris de Renfe ja poden adquirir els abonaments gratuïts de Rodalies per viatjar entre l'1 de maig i el 31 d'agost

Els usuaris de Renfe ja poden adquirir els abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals per viatjar entre l'1 de maig i el 31 d'agost. Una de les novetats serà que en aquesta ocasió els títols es vendran amb un suport TSC, una targeta sense contacte que substituirà la tradicional de banda magnètica. Els abonaments del primer quadrimestre continuaran sent magnètics durant el temps que queda de període de validesa. Els abonaments es poden adquirir a través de l'app de Rodalies i en el cas de Mitja Distància i Avant a través de la web, on cal estar registrat prèviament. Pel que fa als Avant, es manté el descompte del 50%.

Tot i que l'abonament de Rodalies i Regionals és gratuït, Renfe recorda que cal dipositar una fiança de 10 euros de Rodalies i 20 euros en el cas de Regionals. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, una vegada que al final del quadrimestre es constati que s'ha complert la condició d'haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.