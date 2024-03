Sílvia Orriols vol presentar candidatura a les eleccions catalanes

De la immigració musulmana, el seu cavall de batalla, indica que forma una "contracomunitat" que avança en paral·lel a la societat de Ripoll en un model que es reprodueix a la resta de Catalunya però també d'Europa.

La clau en el cas que millor coneix respon en la seva opinió a "un procés clar de minorització de la catalanitat a Catalunya, que era molt convenient per a un Estat espanyol que es veia amenaçat per un possible referèndum d´independència".

"Ens han anat diluint, minoritzant a la nostra pròpia terra amb el vistiplau de la Generalitat", afirma, i acusa aquesta institució de renunciar a la denúncia d'onades migratòries "massives i conflictives" i oferir-se "la primera" a acollir nouvinguts.

Sobre la possibilitat que l'independentisme no sumi, admet que és una opció, però la vincula a la reflexió anterior i a la realitat d'un moviment que veu arraconat per una immigració "no precisament favorable" al secessionisme català.

Amb tot aquest missatge, ara espera convertir-se en candidata a la presidència de la Generalitat i fer-ho amb aquest bagatge de nou mesos de mandat a Ripoll que li ha servit per reforçar un "projecte polític" que ara vol exportar.