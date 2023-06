La CUP es presentarà a les eleccions del 23 de juliol. Així ho han decidit el 61% dels 1.300 militants que durant aquesta han votat a les assemblees territorials plenàries celebrades a tot el territori i que ha finalitzat aquest dissabte amb un consell polític celebrat a Sant Pere de Ribes (Garraf). La formació de l’esquerra independentista destaca que aquest resultat “valida” la feina feta durant la darrera legislatura a Madrid i situa la CUP com l’única alternativa “clarament independentista i d’esquerres”. A falta de definir la llista definitiva, com ara els candidats per Lleida, Albert Botran, Laure Vega i Ignasi Bea la lideraran a Barcelona, Mireia Vehí i Robert Sabater a Girona i Edgar Fernández i Pepa Planas a Tarragona.

En la roda de premsa posterior al consell polític celebrat a Sant Pere de Ribes on s’han fet públics els resultats del procés assembleari, el diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, ha valorat “molt positivament” que la militància, amb un 61% dels vots, hagi “validat” la feina feta a Madrid els últims quatre anys i hagi revalidat l’aposta per presentar-se al Congrés en un escenari molt diferent al del 2019 quan es van estrenar. Botran ha assegurat que la CUP és la única opció “clarament independentista i d’esquerres” que concorrerà a les eleccions del 23-J, l’única que “mai ha amagat l’estelada”, i ha destacat que afronten els comicis amb l’objectiu de repetir els bons resultats del 2019 i obtenir representació a Girona, on fa quatre anys es van quedar a les portes. La també diputada a Madrid, Mireia Vehí, que amb Botran repetirà al capdavant de les llistes de la CUP al Congrés, ha deixat clar que les eleccions tindran lloc en un context “molt greu i complicat” amb l’extrema dreta “a les portes de la Moncloa”, el que suposa una amenaça real als drets nacionals de Catalunya. En aquest sentit, ha deixat clar que si és per la CUP “no hi haurà un govern de dreta o d’extrema dreta” i que defensaran la independència i l’autodeterminació “en tots els escenaris que es donin”. Sobre les crides a l’abstenció, Vehí ha assegurat que és una “opció legítima” que l’anarquisme ha practicat històricament, però ha recordat que només té sentit quan es trasllada amb “organització”. “Sabem que hi ha gent cansada dins de l’independentisme i de les esquerres, però no organitzar-se i no votar té unes conseqüències claríssimes en l’actual escenari”, ha alertat. Maria Sirvent, portaveu de la formació, ha explicat que fins el dia 19 de juny, data límit per registrar candidatures, intentaran fer llistes arreu dels Països Catalans.