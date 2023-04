Un informe alerta del declivi dels insectes pol·linitzadors silvestres a Catalunya, especialment de les papallones. Segons les dades recopilades durant més de 30 anys a través del projecte Catalan Butterfly Monitoring Scheme, les espècies de papallona han patit uns descensos del 70% i un 20% estan amenaçades. Pel que fa a les abelles, tot i que hi ha pocs estudis que en facin un seguiment, se sap que les més afectades són les espècies amb una mida corporal més gran, les de llengua llarga i les que tenen un alt grau d'especialització, tant en l'hàbitat com en la dieta. Entre les causes, el canvi climàtic però també la pèrdua d'hàbitats naturals, la intensificació de l'agricultura o el tancament de clarianes forestals.

El document, que fa una diagnosi de la situació, ha de servir de base per elaborar un pla estratègic que ajudi a revertir la situació. "Els necessitem", remarca l'investigador i doctor en biologia del CREAF, Jordi Bosch.