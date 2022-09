El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dilluns que no assistirà a la manifestació de la Diada perquè creu que la convocatòria "no té cap pretensió unitària".

El líder republicà ha explicat en una roda de premsa aquesta decisió, que s'afegeix a la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tampoc hi anirà perquè "considera que no seria coherent amb el plantejament que han fet els mateixos organitzadors".

Ha recordat "quan la Diada interpel·lava tothom amb tota claredat i amb tota l'energia positiva" i ha lamentat que actualment no és així, i per això ha dit que tornarà a participar-hi quan sigui una acció unitària i comuna dels independentistes.

Ha explicat que "ERC estarà en la Diada en tots els sentits" i participarà en els actes previstos durant la jornada, als quals ell també assistirà, i considera que està bé que l'independentisme s'expressi en tota la seva diversitat.

"Una altra cosa és que això impliqui renunciar al que seria el bé més preuat: el de saber que tenim un combat que ens uneix i que ens defineix en relació a un Estat que es comporta com a adversari", i ha advertit que els adversaris no són els independentistes entre ells.

També ha constatat la voluntat de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) -que organitza la manifestació- de "competir", a més d'expressar una distància crítica amb els partits i institucions, per la seva intenció d'impulsar una llista cívica.

Inici del curs polític a Barcelona

Acompanyat pels regidors Jordi Coronas i Elisenda Alamany, Maragall ha explicat les intencions del grup municipal de cara al curs polític, en el qual ERC està disposat a assumir "el lideratge que Barcelona troba a faltar i reclama".

"Barcelona vol i està preparada per al canvi i ERC de Barcelona estem preparats per liderar el canvi que la ciutat reclama", ha assegurat.

Considera que el Govern municipal "ha fracassat en els tres nivells per governar Barcelona: neteja, seguretat i mobilitat" i ha lamentat que l'Executiu liderat per Ada Colau renuncia a governar qüestions com el turisme massiu.

"Som la primera força de la ciutat i continuarem treballant amb la màxima ambició per ampliar aquest caràcter de primera força", ha conclòs Maragall.