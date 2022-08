Fins a 32 pilots de dron s'han unit de manera altruista per documentar l'evolució dels pantans catalans i conscienciar, amb l'impacte de les imatges, de la sequera. El projecte va néixer el 27 de juliol impulsat pel balaguerí Carles Rabadà, però compta amb pilots de tot Catalunya per poder captar imatges aèries dels 28 pantans registrats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Ja tenen imatges de tots, com el de la Llosa del Cavall (Solsonès), Siurana (Priorat), o el de Rialb (Noguera-Alt Urgell), un dels més afectats per la sequera ja que es troba per sota del 12% de la seva capacitat. El projecte està obert a tota la ciutadania i els impulsors volen tornar a captar imatges dels pantans en 30 dies per veure l'evolució de les reserves d'aigua.