El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous les restriccions contra la covid anunciades pel Govern el passat dilluns. La publicació suposa la seva entrada en vigor, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hi donés el vistiplau aquest dimecres. Així, els establiments públics i les activitats hauran de tancar de 00.30 a 6 hores, respectant 30 minuts més per a activitats recreatives musicals que ja tenen aquest previsió perquè puguin desallotjar el públic. També es limiten les reunions i trobades familiars i socials a un màxim de deu persones, tant en públic com en privat, excepte si són bombolles de convivència. També es prohibeix menjar o beure en grup a l'espai públic.

El Govern està ara a l'espera de rebre l'aval del TSJC a la petició del toc de queda nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí en els municipis amb més incidència de la covid, un total de 158.