El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat aquest dimecres les mesures proposades per la Generalitat per contenir la Covid-19 i que consistien en la limitació de reunions a un màxim de deu persones i el tancament d'establiments públics de les 00.30 hores a les 6 del matí. Tampoc es podrà beure ni menjar a les concentracions d'espais públics, excepte per excursions i sortides de casals i colònies, activitats d'intervenció socioeducativa i lleure educatiu autoritzat. La sala contenciosa-administrativa avala, amb la conformitat de la fiscalia, les restriccions, que considera lleus, fins la mitjanit del divendres 23 de juliol.

En una interlocutòria de set pàgines, els magistrats accepten els arguments de l'informe sanitari de la Generalitat per tirar endavant aquestes restriccions. La limitació de reunions no afecta a les bombolles de convivència, les persones que estiguin treballant, els actes autoritzats expressament o les manifestacions. Així, a banda de les prohibicions, es recomana a les administracions públiques competents limitar l'accés als espais públics com parcs, platges o similars quan no es puguin evitar les aglomeracions, també de 00.30 a 6 hores.